【きょうから】SHIPS、『ドラクエ7』リメイクとコラボ Tシャツ＆G-SHOCK＆トートなど22アイテム発売【詳細】
SHIPS（シップス）はきょう28日より、『ドラゴンクエストVII Reimagined』（2月5日発売／スクウェア・エニックス）とコラボレーションしたカプセル・コレクションを発売する。ウェアや小物など全22アイテムとなる。
【画像】『ドラゴンクエストVII Reimagined』×シップス、アイテム（詳細）
同社はコラボのいきさつについて「両者に共通するキーワードである『船』がありました」と説明。「『ドラゴンクエストVII Reimagined』において、『船』は物語の世界観を象徴する重要なモチーフのひとつです。新しい世界を求めて漕ぎ出すその瞬間から、冒険が始まります。一方、SHIPSのブランド名は『船』に由来し、世界各国から厳選した『本物』を届け続けてきました。時代を超えて愛されるスタイルや価値を大切にし、新しい挑戦を重ねながら進化を続けています」とし、「船を起点に、新しい世界や可能性を求めて、『ドラゴンクエストVII Reimagined』とSHIPSが海を越え、時を超え、新たな航海（コラボレーション）が実現しました」と伝えた。
同作に登場する象徴的なモチーフやモンスターについて「SHIPSならではの視点で表現したアイテムは、ゲームファンもファッション好きも、日常に冒険心をまとえるデザインです」と呼びかけた。
■『ドラゴンクエストVII Reimagined』×シップス、カプセル・コレクション（一部抜粋）
●G-SHOCK
G-SHOCKの名作「DW-5600」をベースにSHIPSがデザインを手がけた、『ドラゴンクエスト VII Reimagined』×G-SHOCKの待望のコラボ。SHIPSネイビーのボディに、『ドラゴンクエスト VII Reimagined』のテーマカラーであるブルーとオレンジを効かせ、文字盤には航海を想起させる海と船のシルエットを配した。
バックライトはスライムにちなんだブルーを採用し、ライトを照らすと中央には愛らしいスライムが浮き上がる。四隅のファンクションアイコンにも、さりげなくスライムのシルエットを潜ませた。裏蓋には、コラボレーションの証として『ドラゴンクエストVII Reimagined』のロゴと“DESIGNED by SHIPS”の刻印が入り、専用の缶ケースが付属する、数量限定のスペシャル仕様は“トレジャーBOX”にふさわしい一本。
価格（税込）：1万8700円
※G-SHOCKはすべて先着予約販売および抽選販売。一般販売はなし。
※本商品「ドラゴンクエストVII Reimagined × G-SHOCK コラボレーションモデル」は、スクウェア・エニックスの公式オンラインショップ「e-STORE」でも取り扱いがある。
●Tシャツ
今回のカプセル・コレクションでアイコンとなる、『ドラゴンクエストVII Reimagined』×SHIPSのロゴTシャツ。SHIPSロゴに、スライム、キングスライム、はぐれメタルをあしらった特別仕様。バックスタイルには、「海のむこうには もっと広い世界がある…オレたちが 証明するんだ！」のステートメントをレタードデザインで大胆に配置した。
価格（税込）：各6600円 [S〜XL]、（KIDS）各5500円 [100〜140cm]
●Tシャツ
『ドラゴンクエストVII Reimagined』の発売を記念して生まれたメッセージTシャツ。再構築された『DQVII』の新鮮な体験に触れ、あらためて“ドラゴンクエスト好き”であることを堂々と示したくなる気持ちを、遊び心あるグラフィックで表現した。フロントのキャッチーなデザインは、さりげなくも存在感が抜群。カラーはスライム、スライムベス、メタルスライムをイメージした全3色をラインナップ。ファン心をくすぐる特別感のある仕上がり。
価格（税込）：各6600円
●ショップトート
スライムフェイスを大胆に配した、遊び心あふれるショップトート。ネイビーに加え、スライムベス、メタルスライムをイメージしたカラーもラインナップし、それぞれのキャラクター性を感じる絶妙な色合いに仕上げた。裏面には『ドラゴンクエストVII Reimagined』の印象的なステートメント「海のむこうには もっと広い世界がある…オレたちが証明するんだ！」をレタードでデザイン。A4サイズの荷物がしっかり入る実用的なサイズ感で、普段使いはもちろん、サブバッグとしても重宝するアイテム。
価格（税込）：各5500円
●スケートデッキ
オリンピック選手も使用するプロ仕様のメキシコ製スケートデッキ。『ドラゴンクエストVII Reimagined』に登場するモンスターが、迫力ある3Dグラフィックで勢揃い。ノーズ部分には『DQ7R』、テール部分にはコラボロゴを配し、アメリカの工場でプリントを施した。サイズはやや幅広の8.25×レングス32インチで、スケートボードとしてはもちろん、インテリアとしても存在感を放つプロダクトは、希少価値の高い一品。
価格（税込）：1万6500円
■数量限定! スペシャルショッピングバッグを配布
1月28日（水）からSHIPS各店舗では、SHIPSのショッピングバッグが『ドラゴンクエストVII Reimagined』とのコラボレーション限定ロゴ仕様に。海を越え、時を超え、新たな航海で実現したスペシャルデザインが登場する。ショッピングバッグの底には手に取った人だけがわかる、ドラゴンクエストらしい仕掛けも。
【画像】『ドラゴンクエストVII Reimagined』×シップス、アイテム（詳細）
同社はコラボのいきさつについて「両者に共通するキーワードである『船』がありました」と説明。「『ドラゴンクエストVII Reimagined』において、『船』は物語の世界観を象徴する重要なモチーフのひとつです。新しい世界を求めて漕ぎ出すその瞬間から、冒険が始まります。一方、SHIPSのブランド名は『船』に由来し、世界各国から厳選した『本物』を届け続けてきました。時代を超えて愛されるスタイルや価値を大切にし、新しい挑戦を重ねながら進化を続けています」とし、「船を起点に、新しい世界や可能性を求めて、『ドラゴンクエストVII Reimagined』とSHIPSが海を越え、時を超え、新たな航海（コラボレーション）が実現しました」と伝えた。
■『ドラゴンクエストVII Reimagined』×シップス、カプセル・コレクション（一部抜粋）
●G-SHOCK
G-SHOCKの名作「DW-5600」をベースにSHIPSがデザインを手がけた、『ドラゴンクエスト VII Reimagined』×G-SHOCKの待望のコラボ。SHIPSネイビーのボディに、『ドラゴンクエスト VII Reimagined』のテーマカラーであるブルーとオレンジを効かせ、文字盤には航海を想起させる海と船のシルエットを配した。
バックライトはスライムにちなんだブルーを採用し、ライトを照らすと中央には愛らしいスライムが浮き上がる。四隅のファンクションアイコンにも、さりげなくスライムのシルエットを潜ませた。裏蓋には、コラボレーションの証として『ドラゴンクエストVII Reimagined』のロゴと“DESIGNED by SHIPS”の刻印が入り、専用の缶ケースが付属する、数量限定のスペシャル仕様は“トレジャーBOX”にふさわしい一本。
価格（税込）：1万8700円
※G-SHOCKはすべて先着予約販売および抽選販売。一般販売はなし。
※本商品「ドラゴンクエストVII Reimagined × G-SHOCK コラボレーションモデル」は、スクウェア・エニックスの公式オンラインショップ「e-STORE」でも取り扱いがある。
●Tシャツ
今回のカプセル・コレクションでアイコンとなる、『ドラゴンクエストVII Reimagined』×SHIPSのロゴTシャツ。SHIPSロゴに、スライム、キングスライム、はぐれメタルをあしらった特別仕様。バックスタイルには、「海のむこうには もっと広い世界がある…オレたちが 証明するんだ！」のステートメントをレタードデザインで大胆に配置した。
価格（税込）：各6600円 [S〜XL]、（KIDS）各5500円 [100〜140cm]
●Tシャツ
『ドラゴンクエストVII Reimagined』の発売を記念して生まれたメッセージTシャツ。再構築された『DQVII』の新鮮な体験に触れ、あらためて“ドラゴンクエスト好き”であることを堂々と示したくなる気持ちを、遊び心あるグラフィックで表現した。フロントのキャッチーなデザインは、さりげなくも存在感が抜群。カラーはスライム、スライムベス、メタルスライムをイメージした全3色をラインナップ。ファン心をくすぐる特別感のある仕上がり。
価格（税込）：各6600円
●ショップトート
スライムフェイスを大胆に配した、遊び心あふれるショップトート。ネイビーに加え、スライムベス、メタルスライムをイメージしたカラーもラインナップし、それぞれのキャラクター性を感じる絶妙な色合いに仕上げた。裏面には『ドラゴンクエストVII Reimagined』の印象的なステートメント「海のむこうには もっと広い世界がある…オレたちが証明するんだ！」をレタードでデザイン。A4サイズの荷物がしっかり入る実用的なサイズ感で、普段使いはもちろん、サブバッグとしても重宝するアイテム。
価格（税込）：各5500円
●スケートデッキ
オリンピック選手も使用するプロ仕様のメキシコ製スケートデッキ。『ドラゴンクエストVII Reimagined』に登場するモンスターが、迫力ある3Dグラフィックで勢揃い。ノーズ部分には『DQ7R』、テール部分にはコラボロゴを配し、アメリカの工場でプリントを施した。サイズはやや幅広の8.25×レングス32インチで、スケートボードとしてはもちろん、インテリアとしても存在感を放つプロダクトは、希少価値の高い一品。
価格（税込）：1万6500円
■数量限定! スペシャルショッピングバッグを配布
1月28日（水）からSHIPS各店舗では、SHIPSのショッピングバッグが『ドラゴンクエストVII Reimagined』とのコラボレーション限定ロゴ仕様に。海を越え、時を超え、新たな航海で実現したスペシャルデザインが登場する。ショッピングバッグの底には手に取った人だけがわかる、ドラゴンクエストらしい仕掛けも。