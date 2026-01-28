¡Ö¤â¤Ï¤ä°ÊÁ°¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×Á´ÆüËÜ½éÀ©ÇÆ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ËÂîµå²¦¹ñ¤Î·Ù²üÅÙ¤âÇú¾å¤¬¤ê¡¡¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï¡Ö²¦ÒØù¨Àï¤¬ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¡×
Á´ÆüËÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤½¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡2026Ç¯¤ÎÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò°ìÈÌ¤ÎÉô¤ÇÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬½é¤á¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢²áµî2Ç¯¡¢Í¥¾¡¤ò·ü¤±¤ÆÁè¤Ã¤Æ¤¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢4-3¤È¤¤¤¦¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¡£Èá´ê¤È¤â¸À¤¨¤ëÁ´ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤è¤¦¤ä¤¯ÄÏ¤ß¤È¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬À¤³¦½÷²¦¤òÁê¼ê¤ËÂçÁ±Àï¡ªÂ¹±Ïèµ¤È¤Î¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡ÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢ÁáÅÄ¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤ÏÄ¥ËÜ¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£·àÅª¤Ê½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢Âîµå²¦¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Î¹ñÆâ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î26Æü¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ä¥ËÜ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤Ç¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î·ë²Ì¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£7¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë·ãÀï¤ÎËö¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤òµÕÅ¾¤Ç²¼¤·¡¢¹ñÆâÂç²ñ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Îµ»½Ñ¤ÎÁí¹çÎÏ¤ÈÀº¿ÀÅª¤ÊÀ®½ÏÅÙ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ÊÁ°¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È17ºÐ¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íè·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¥ËÜ¤È¡¢Ãæ¹ñ¼çÎÏÁª¼ê¤È¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ¥ËÜ¤È²¦ÒØ碰¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï²áµî¤Î»î¹çÆâÍÆ¤â²óÁÛ¤·¡¢¡Ö¥²¡¼¥à±¿¤Ó¤Ç¤Ï²¦ÒØ碰¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎÄ¥ËÜ¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÃø¤·¤¤¡£¤³¤Î¡È¼ã¤µ¤È·Ð¸³¡É¤Î¾×ÆÍ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½÷»ÒÂîµå¥È¥Ã¥×ÁØ¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬ÈùÌ¯¤ËÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Ä¥ËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ú¹ñ¤Ç¤â10ÂåÁª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢Âîµå³¦¤Ç¤Ï¿·µì¸òÂå¤Î¹½¿Þ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿·À¤Âå¤Î½¸ÃÄÅª¤ÊÌö¿Ê¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤ÎÍÍÁê¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤Ë¤â¸½¼ÂÅª¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤ÎÁ´ÆüËÜ½éÂ×´§¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤·¤Æ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤Ë¤â°ú¤Â³¤¡¢´Ø¿´¤Ï¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]