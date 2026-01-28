井上尚弥vs中谷潤人はすでに「2026年の象徴」　勝者が年間最優秀選手の最右翼と専門メディア「関心度は突出している」

井上と中谷の対戦には世界が注目している(C)Getty Images

今年5月の開催が有力視されている、“日本人決戦”への注目度が高まり続けている。

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と中谷潤人（M・T）の一戦は、正式な決定が下されていないものの、昨年12月、両者がサウジアラビアのリングで挙げた白星が直接対決への事実上の”GOサイン”となった。新たな一年を迎え、海外メディアでもすでに大きなトピックとして扱われており、その内容からは、カード発表が待ち切れない様子が伝わってくる。

米国メディア『NYFights』では現地時間1月26日、両者の対戦の特集記事を組んでおり、その中で「2026年、ボクシングファンは刺激的な一年を迎えることになりそうだ。すでに『年間最優秀選手（Fighter of the Year）』の話題が飛び交っているが、その中心にあるのがナオヤ・イノウエとジュント・ナカタニによる超大物対決だ」などと説明。さらに、「この一戦こそが、年間を象徴する試合になると見られている」と評している。

米国主要メディアの『The Ring』、『BWAA』、『ESPN』が独自に選出する「年間最優秀選手」に、このカードの勝者が選ばれる可能性が高いと『NYFights』は主張。両者が拳を交えた上で、「大差の勝利、あるいはKO決着となれば、受賞論争は一気に加速するだろう」とリング上でのインパクトも後押しすると予想する。

また、注目度の高さも別格であると訴えながら、「イノウエが勝てば、フェザー級への挑戦でさらなる歴史を追う可能性がある。ナカタニが番狂わせを起こせば、一夜にしてスターからスーパースターへと駆け上がる」との見通しも綴っている。