¿ÀÆàÀî¸©·Ù¡¢¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡¡ÎÙ¼¼¤âÄ´¤Ù¤¿¤é¡Ä¡ÖÁÈ»öÌ³½ê¡×È¯¸«¡¡ÍÆµ¿¤Ç»³¸ýÁÈ·ÏÁÈÄ¹¤ÎÃË¤òÂáÊá
¡¡¶Ø»ß¶è°è¤ÇË½ÎÏÃÄ»öÌ³½ê¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙË½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤ÈÆî½ð¤Ï£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸©Ë½ÎÏÃÄÇÓ½ü¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ·ÏÁÈÄ¹¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£µ£¹¡Ë¡á²£ÉÍ»ÔÆî¶è²ÖÇ·ÌÚÄ®£±ÃúÌÜ¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯£µ·î£±£¸Æü¡Á£··î£²£¹Æü¡¢¾òÎã¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤ä¸ø±à¤Î£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤ÇÁÈ»öÌ³½ê¤ò±¿±Ä¤·¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±²Ý¤ÏÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÈ»öÌ³½ê¤¬Æþµï¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÁ°¤ÇºòÇ¯£µ·î¡¢ÉÔ¿³¼ÖÎ¾¤ò½ä¤Ã¤Æ¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤È·Ù»¡´±¤ÎÁíÀªÌó£µ£°¿Í¤¬ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ëÁûÆ°¤¬È¯À¸¡£¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²ÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç¾¯Ç¯£¹¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤Ë¤Ï¡¢¸©·Ù¤¬¾¯Ç¯¤é¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È£±¼¼¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡£ÎÙ¼¼¤âÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÈ¤ÎÂåÌæ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÇÕ¤ä¾åÉôÃÄÂÎ¤Î¹Ô»öÆüÄø¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÃË¤¬¤Û¤ÜÏ¢Æü½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÁÈ»öÌ³½ê¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡£²¼¼¤Î²ÈÄÂ¤ÏÃË¤¬ÉéÃ´¡£·úÊª¤Î½ÐÆþ¤ê¤ò¥«¥á¥é¤Ç´Æ»ë¤·¡¢ÁÈ»öÌ³½ê¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÏÅ´ÈÄ¤ÇÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÁÈ¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾¯Ç¯¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸©·Ù¤Ï´Ø·¸À¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£