今日28日は、日本付近が次第に冬型の気圧配置になり、日本海側を中心に雪が降り、ふぶく所もありそうです。29日から30日にかけても雪が続き、積雪の増加や路面悪化による交通への影響に注意が必要です。一方、太平洋側はおおむね晴れるものの、山沿いでは雪や雨の降る所も。最高気温は全国的に平年並みか低く、厳しい寒さが続くでしょう。空気の乾燥にもご注意ください。

次第に冬型へ 日本海側は雪でふぶく所も

今日28日は、日本付近が次第に冬型の気圧配置になる見込みです。北海道から東北の日本海側、新潟県を中心に雪が降り、場所によってはふぶいたり、雪の降り方が強まる所もありそうです。北陸3県は朝晩を中心に雪が降る見込みです。近畿北部と山陰は所々で雪や雨が降り、山陰では夜は雷を伴う所があるでしょう。



日本海側では、29日から30日にかけて雪が強まり、これまでの積雪に加えて、さらに積雪が増える所もありそうです。路面状況が悪化して交通機関に影響が出ることもありますので、外出の際は交通機関からの情報を事前に確認するようにしてください。

太平洋側はおおむね晴れるが山沿いは雪に注意

一方で、太平洋側はおおむね晴れる見込みです。関東甲信は日中は広く晴れて空気が乾燥するでしょう。ただ、神奈川県西部では夕方から、山梨県では夜は雪や雨の降る所がありそうです。また長野県北部でも雪の降る所があるでしょう。東海は広く晴れ間が出る見込みです。近畿の太平洋側と四国、九州もおおむね晴れるでしょう。沖縄は湿った空気の影響で雲が多く、朝までは雨が降る見込みです。

厳しい寒さ続く 名古屋・大阪・福岡は10℃に届かず

最高気温は、昨日27日と同じくらいで、全国的に平年並みか平年より低くなりそうです。北海道は軒並み最高気温が0℃未満の真冬日となるでしょう。札幌はマイナス2℃の予想です。仙台や新潟、金沢は3℃から4℃でしょう。



東京は10℃、名古屋と大阪、福岡は8℃から9℃と10℃に届かない見込みです。冷たい北よりの風が吹いて、一層寒さが厳しく感じられそうです。万全の寒さ対策をしてお出かけください。