NY株式27日（NY時間15:24）（日本時間05:24）
ダウ平均　　　48986.27（-426.13　-0.86%）
ナスダック　　　23857.60（+256.24　+1.09%）
CME日経平均先物　53160（大証終比：-190　-0.36%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10207.80（+58.95　+0.58%）
独DAX　 24894.44（-38.64　-0.15%）
仏CAC40　 8152.82（+21.67　+0.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.569（-0.021）
10年債　 　4.227（+0.016）
30年債　 　4.835（+0.033）
期待インフレ率　 　2.336（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.875（+0.008）
英　国　　4.525（+0.028）
カナダ　　3.412（+0.041）
豪　州　　4.845（+0.027）
日　本　　2.282（+0.052）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.32（+1.69　+2.79%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5181.10（+58.80　+1.15%）

ビットコイン（ドル）
88916.31（+942.27　+1.07%）
（円建・参考値）
1356万4183円（+143743　+1.07%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ