ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は４２６ドル安 シカゴ日経平均先物は５万３１６０円
NY株式27日（NY時間15:24）（日本時間05:24）
ダウ平均 48986.27（-426.13 -0.86%）
ナスダック 23857.60（+256.24 +1.09%）
CME日経平均先物 53160（大証終比：-190 -0.36%）
欧州株式27日終値
英FT100 10207.80（+58.95 +0.58%）
独DAX 24894.44（-38.64 -0.15%）
仏CAC40 8152.82（+21.67 +0.27%）
米国債利回り
2年債 3.569（-0.021）
10年債 4.227（+0.016）
30年債 4.835（+0.033）
期待インフレ率 2.336（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.875（+0.008）
英 国 4.525（+0.028）
カナダ 3.412（+0.041）
豪 州 4.845（+0.027）
日 本 2.282（+0.052）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.32（+1.69 +2.79%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5181.10（+58.80 +1.15%）
ビットコイン（ドル）
88916.31（+942.27 +1.07%）
（円建・参考値）
1356万4183円（+143743 +1.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
