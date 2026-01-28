¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡× ¼«Í³¤È½ñ¤¤¤Æ¡È¤¿¤«¤Ï¤·¤¸¤æ¤¦¡É¤ÈÆÉ¤à¡ª¡© ¹â¶¶Í¥¡¢¥Õ¥êー¥À¥à¤ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¹ðÇò¡ª ¡Ø²»ÆÌ¤Á¤åー¤ºDAY¡Ù
MC²¼Ç¸ÀµÂÀ¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡ÖÆÌ·â¡×Ë¬Ìä¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ë²»³Ú¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Ø²»ÆÌ¤Á¤åー¤ºDAY¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥ì¥³ー¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤ò¡Ö¤Á¤åー¤º¡ª¡×¤·¤Æ¡¢²¼Ç¸¤Î²»³ÚÃÎ¼±¤ÈÏÃ½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦¹â¶¶Í¥¤µ¤ó¤Î¸åÊÔ¡£2017Ç¯°ÊÍè¡¢8Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë²¼Ç¸¤¬WARNER MUSIC JAPAN¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥ëー¥à¤ËÆÌ·â¤¹¤ë¤È¡¢Í¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¤Ã²¼Ç¸¤µ¤ó¡©¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¼«Í³¸çÁ³¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¹â¶¶Í¥¤µ¤ó¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ28¤«½ê¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ーÃæ¡ª¡¡9·î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦½©ÅÄ¸©¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼çºÅ¤¹¤ëÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö½©ÅÄCARAVAN MUSIC FES 2026¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢¥®¥¿ー¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤È²ÈÂ²¤Ë¡£Îø¿Í°Ê¾å¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª
²¼Ç¸¤Î¡Ö£±Ëç¥ì¥³ー¥É¤ò¡È¤Á¤åー¤º¡É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¡Ö¤«¤·¤³¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ¤¸¡¢Í¥¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö15Ç¯¡×¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤ê¡¢²¿¤«Çã¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë²¼Ç¸¤Ë¡¢Í¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼Ç¸¤¬¡Ö¿·¤·¤¤¥®¥¿ーÇã¤¦¤È¤«¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ã¡¢Çã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤³¤³¤«¤é¹â¶¶Í¥¤µ¤ó¤Î¥®¥¿ー°¦¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ì¥¹¥Ýー¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£B¡Çz¤ÎTak Matsumoto¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÍ¥¤µ¤ó¡£4ËÜ¤°¤é¤¤¥ì¥¹¥Ýー¥ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹²¶¡£Çã¤Ã¤Æ¤âÇã¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¥®¥¿ー¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÎø¿Í°Ê¾å¤Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤è¤¯¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£ ¤³¤³¤ÇÆÍÇ¡¡¢Í¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ºー¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¤Í¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ·ë¶É¥¤¥ä¤Ê½ê¸«¤¨¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤ß¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤ä¤µ¤°¤ì¥âー¥É¤Ë¡ª¡©
Â³¤±¤Æ¡Ö²¶¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª ¡Ê¥é¥¤¥ÖÃæ¡Ë2»þ´Ö¤ÎÎø¿Í°Ê¾å¤Î´Ø·¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¤Õ¤ë¤¦Í¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥ÖÁ°Æü¤ÎUSJ¤Ç¥¸¥çー¥º¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¡ª¡©
Â³¤¤¤ÆÍ¥¤µ¤ó¤¬¤Á¤åー¤º¤·¤¿¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤´ÅöÃÏ¡×¡£¥Ä¥¢ー¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤µ¤ó¤Ë¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤ÎÏÃ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¸¥çー¥º¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡£ÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢£±¿Í¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹Í¥¤µ¤ó¤Ë¡¢²¼Ç¸¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï£±¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤ÈÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö£±¿Í¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥«ー£±¿Í¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¡ª
¡Ö¥¸¥çー¥º¤ËÊÂ¤ó¤Ç1¿Í¤Ç¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¸å¤í¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷¤Î»Ò2¿Í¤¬À¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡ØÌÀÆü¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥ß¥é¥¯¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡ª¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï²¼Ç¸¤â¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¤¨¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£
¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÍâÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÍ¥¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡Ö¹â¶¶Í¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤Î´Ö3¿Í¤ÇUSJÆâ¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡ª¡¡ÍâÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤Ç¤â¡ÖºòÆü¤Î¿Í¤¿¤Á¤¤¤Þ¤¹¤«ー¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤Ïー¤¤¡×¤È¼ê¤ò¾å¤²¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÅöÆü»×¤¤Î©¤Ã¤ÆËüÇî²ñ¾ì¤Ø¡ª ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡ª¡©
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡Ö¼«Í³¤¿¤ë³Ð¸ç¡¢Á³¤È¤·¤ÆÁÕ¤º¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¼«Í³¡×¤¬¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ë¡£¡Ö¼«Í³¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢Æü¡¹¡×¤È¸ì¤ë¹â¶¶¤µ¤ó¡£¡Ö¼«Í³¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡È¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë¡É¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤Î15Ç¯´ÖËÍ¤Ï¼«Í³¤Ë²Î¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¡£¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¼«Í³¤¿¤ë³Ð¸ç¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤ÆºÇ¶á´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖµîÇ¯ËÍ¡¢Ä«»×¤¤Î©¤Ã¤ÆÃÆ´Ý¤Ç¿·´´Àþ¤ÇÂçºåÍè¤Æ¡×¤ÈÃÆ´ÝÂçºåÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÈäÏª¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÖËüÇî¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤È¡£ÅöÆü·ô¤È¤«Çä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¥Ê¥á¤¿¹Í¤¨¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤éÁ´Á³Æþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÍ¥¤µ¤ó¡£¡ÖÆþ¸ý¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Çã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À¤é¡¢¤â¤¦¡¢¥°¥ë¤Ã¤Æ£²¼þ¤¹¤ë¤°¤é¤¤ÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¿Í¤¬¡×¡£¤½¤³¤Ç¡Öµ¢¤ë¿·´´ÀþÃÙ¤é¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¼«Í³¡£²¶¤Î¼«Í³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡ª
¤½¤ó¤ÊÍ¥¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÂçºå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊChillin¡ÇVibes 2025¡Ë¤Ç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ê¤Î¥°¥Ã¥º¡ËÃå¤±¤Æ¥¹¥Æー¥¸¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È²¼Ç¸¡£¤¹¤Ç¤ËÍ¥¤µ¤ó¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯°¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¤½¤¦¡¢¡Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¡Ë¥°¥é¥µ¥ó£²¼ïÎàÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Î¼¡¤Ë¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤ÃÍ¥¤¯¤ó¤½¤ìÃå¤±¤ë¤Î¡© ²¶¤âÃå¤±¤ë¤è¡Ù¤Ã¤ÆÃå¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ö¡Ø²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ£±¶ÊÌÜ¤Ç³°¤·¤Æ¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥¹¥¬¤µ¤ó¤Î¼«Í³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹Í¥¤µ¤ó¤Ë²¼Ç¸¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£¡È¼«Í³¡É¤Ê¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¼ýÏ¿½ªÎ»¸å¡¢¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¡Ö¼«Í³¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡È¤¿¤«¤Ï¤· ¤¸¤æ¤¦¡É¤È¥ë¥ÓÉ÷¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤Æþ¤ì¤¿¥ì¥³ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹â¶¶Í¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¤ò¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤ÏTVer¤Ç¡¢¡È¤¿¤«¤Ï¤·¤¸¤æ¤¦¡É¤Ê¥Èー¥¯¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
