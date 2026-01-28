日本陸連は27日、2月21日に開催の「アジア陸上競技クロスカントリー選手権大会福岡2026」に派遣される日本代表選手を発表しました。

シニア男子では、野中恒亨選手(國學院大學3年)、岡田開成選手(中央大学2年)と今年の箱根駅伝を走った2人がエントリー。野中選手は3区で区間3位、岡田選手は4区で区間2位の走りをみせていました。

また昨年の東京世界選手権男子3000m障害で8位入賞の三浦龍司選手(SUBARU)やニューイヤー駅伝の2区で区間4位と力走した西澤侑真選手(トヨタ紡織)ら4人が選ばれました。

シニア女子では、東京世界選手権の10000m6位入賞の廣中璃梨佳選手(JP日本郵政G)やパリオリンピック5000m代表の樺沢和佳奈選手(三井住友海上)、タラハシー2026世界クロスカントリー選手権大会日本代表でもある川口桃佳選手(ユニクロ)、大学生の村山愛美沙選手(東北福祉大学)ら4人が選出されました。

またU20の男女それぞれ4人ずつ選出。計16人が日本代表選手として派遣されます。

大会は2月21日に福岡市・海の中道海浜公園で開催。第 109 回日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走、第 41 回 U20 日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走と併催されます。

▽日本代表派遣選手

【シニア男子(10キロ)】

三浦龍司(SUBARU)

西澤侑真(トヨタ紡織)

野中恒亨(國學院大學)

岡田開成(中央大学)

【シニア女子(10キロ)】

川口桃佳(ユニクロ)

廣中璃梨佳(JP日本郵政G)

樺沢和佳奈(三井住友海上)

村山愛美沙(東北福祉大学)

【U20男子(8キロ)】

稲垣翔馴(洛南高校)

池谷陸斗(駒澤大学高校)

田村幸太(関西創価高校)

五十嵐新太(水城高校)

【U20女子(6キロ)】宇都宮桃奈(札幌山の手高校)川西みち(豊田自動織機)男乕結衣(東北高校)福山若奈(埼玉栄高校)