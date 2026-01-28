Ä«¥É¥é¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¡É¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿ÆÍ§¡¦¥µ¥ï¤¬¼õ¤±·Ñ¤°·ÏÉè
¡¡²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¥É¥é¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÂ¤·Á¤Ë¶á¤¤¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤À¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¾±ÅÄ¡ÉßÀÀµ¸ç¡ß¡È¥µ¥ï¡É±ß°æ¤ï¤ó¤ÎÎø¤¬»Ï¤Þ¤ë¡©¡¡Ä«¥É¥é¡ÈÌ¾¥µ¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤ÎÎò»Ë
¡¡¾®³Ø¹»¤ÎÀµµ¬¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Î×»þ¶µ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÊÙ³Ø¤ËÎå¤à¥µ¥ï¡£Ã¯¤«¤Ë¼é¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ä¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡£
¡¡»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢Ä«¥É¥é¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÖÆ¯¤¯½÷À¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2011Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Î¾®¸¶»å»Ò¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤Ï¡¢´ßÏÂÅÄ¤Î¤À¤ó¤¸¤êº×¤ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÃË¼Ò²ñ¤Î¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥ß¥·¥ó1ËÜ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¡£
¡¡Àï»þÃæ¡¢¼«Í³¤ËÉþºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤ó¤Ú¤Ë¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¡É¤ä¡È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡É¤ò¸«½Ð¤·¡¢Àï¸å¤Ï³¤³°¤ÎÎ®¹Ô¤òìÅÍß¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£3¿Í¤ÎÌ¼¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¤¢¤²¤¿»å»Ò¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Å»ö¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò´Ó¤¯Æ®¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê2024Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¡¦ºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃöÄÞÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¡£Èà½÷¤¬Àï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤¬·ëº§¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÌµÇ½ÎÏ¼Ô¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Îºâ»º¤µ¤¨¼«Í³¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¿Åù¤ÊË¡Î§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¦¾ì¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤â¡¢ÆÒ»Ò¤¬²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÉÔ¿Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç¹õÃì¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£¤½¤ÎÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤À¸¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷¤À¤«¤é¡×¤ÈÀþ¤ò°ú¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤È¡¢ÀÞ¤ì¤º¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¢£¸½Âå¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤Ë¤â»É¤µ¤ë¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ÎÊ¡Íè¥¹¥º»Ò¡¡°ìÊý¡¢¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡Ê2023Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤ÎÊ¡Íè¥¹¥º»Ò¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¤Ï¡¢ºÇ°¦¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤òË´¤¯¤·¡¢Ì¤º§¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£³Ú²°¤Ë¥Ù¥Óー¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¤¤ÆÉ¬»à¤ËÆý»ù´ü¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤¬¡¢Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÊì¿Æ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢°ì»þ¤Ï²Î¼ê¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡³ëÆ£¤ÎËö¤ËÈà½÷¤¬¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÍê¤ì¤ë¿Í¤Ë¤ÏÍê¤ë¡É¤È¤¤¤¦Åú¤¨¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¤Ç°é»ù¤ËÎ×¤à¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÆÏ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤â¤É¤³¤«½Å¤Ê¤ë¡£¡ÖÊì¿Æ¤Ê¤é¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦·¿¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Å»ö¤â°é»ù¤âÁ´ÎÏÅêµå¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥º»Ò¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤Ë¤â»É¤µ¤ë½÷ÀÁü¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Î¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤¯Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤äµÄ°÷Èë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²¸»Õ¤«¤é¥¯¥Ó¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤À¤¬¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤Ç1ÅÙ¡¢¤½¤ÎÆ»¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Î¤Á¤ËÆüËÜÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ã±¤Ê¤ëÆâ½õ¤Î¸ù¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¡ÈÈ¼Áö¼Ô¡É¤È¤¤¤¨¤ëÀ¸¤Êý¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»Å»ö¤Î¸ª½ñ¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Çµ±¤Â³¤±¤¿¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê2013Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤ÎÅ·Ìî¥¢¥¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤¤¤¦ÀìÌç¥¹¥¥ë¤ò¼ê¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡É¤òµá¤á¤Æ¸Î¶¿¤ØÌá¤Ã¤¿¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡Ê2021Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Î±Ê±ºÉ´²»¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¡£Ä«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢µÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²¿¼Ô¤«¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ×¤ò¡Ö²¿¼Ô¤«¡×¤Ë¤·¤è¤¦¡Ë¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥¤ÎÂ¸ºß¤Ï¾¯¤·°Û¿§¤À¡£Èà½÷¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¼Ò²ñÅªÄ©Àï¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È»þÂå¤ËËä¤â¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦À©ºî¿Ø¤Î°Õ¿ÞÄÌ¤ê¡¢¥È¥¤Ï²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¡ÈÀî¡É¤òÅÏ¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¥µ¥ï¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡²¿¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥È¥¼«¿È¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÇ®¤¯¥µ¥ï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï»ëÄ°¼Ô¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤ò»ä¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç²¹¤«¤¤¹½¿Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ÄÞ¤Ï¥µ¥ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁª¤ó¤ÀŽ¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥È¥Ž£¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ê¢¨2¡Ë¡¢2¿Í¤ÎÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸À¤ò¸«¼é¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¤é¤·¤µ¡É¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎÊâ¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÂ¤Ù¡¢¤É¤Á¤é¤âÀµ²ò¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤»ëÅÀ¤³¤½¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
»²¾È¢¨1. https://www.lmaga.jp/news/2026/01/1017817/?utm_source=chatgpt.com¢¨2. https://www.lmaga.jp/news/2026/01/1017817/?utm_source=chatgpt.com¡ÊÊ¸¡ánakamura omame¡Ë