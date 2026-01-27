「レディオヘッド」のアーカイヴフォトがTシャツに　ジャーナル スタンダード レリュームが発売

「ジャーナル スタンダード レリューム（JOURNAL STANDARD relume）」が、フォトグラファー ケヴィン・カミンズ（Kevin Cummins）が撮影したイギリスのロックバンド「レディオヘッド（RADIOHEAD）」のアーカイヴフォトをプリントした3型のアパレルを2月下旬に発売する。ジャーナル スタンダード レリューム各店と公式オンラインストアで取り扱う。現在先行予約を受け付けている。

同アイテムは、マンチェスターの音楽シーンを記録し続けてきたフォトグラファー ケヴィン・カミンズが撮影したレディオヘッド（RADIOHEAD）のアーカイヴフォトをフィーチャーして実現。カミンズはジョイ・ディヴィジョン（Joy Division）、ザ・スミス（The Smiths）、オアシス（Oasis）など、UKロックの黄金期を象徴するアーティストを撮影し、音楽史に残る作品を生み出してきたフォトグラファーとして知られる。

ラインナップはロングスリーブスウェットシャツ（2万6500円）、ロングスリーブTシャツ（9900円）、ショートスリーブTシャツ（8800円）の3型。アーカイヴフォトは、メンバー全員が揃ったアイコニックな作品と、フロントマンのトム・ヨーク（Thom Yorke）のソロショットの2種を採用し、カラーはいずれもホワイトとブラックの2色を用意する。

