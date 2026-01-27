「アシックスウォーキング」がピッティ初出展、フォーマルかつカジュアルなスタイル提案

アシックス商事が運営する「アシックスウォーキング（ASICS Walking）」が、イタリア・フィレンツェで開催された世界最大級のメンズファッション展示会「ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo、以下ピッティ）」に初出展した。

アシックスウォーキングは1983年に誕生。「健康と豊かな感性を持った人間性の回復」を理念に掲げ、アシックスの創業哲学「健全な身体に健全な精神があれかし（Anima Sana In Corpore Sano）」を具現化したウォーキングシューズを販売している。第109回のピッティでは、ファッション感度の高いグローバル市場に向けて、科学的アプローチに基づく履き心地とデザイン性を兼ね備えたブランドの世界観を発信した。

展示ブースでは「品格と機能美の追求」をコンセプトに、スポーツシューズの機能を搭載した最新のドレスシューズやスニーカーなどを展示した。メインアイテムとなる「ランウォーク セブン エルエス（RUNWALK 7 LS）」は、アシックスのランニングシューズのテクノロジーを応用したドレスシューズ。ソールのかかと部に衝撃緩衝機能「GEL」とスポンジを融合させた「fuze GEL」を内蔵し、中足部から前部にはY字型の樹脂製補強材を配置することで、歩行時のねじれ抑制と安定性を実現した。アッパーにはキップレザー、裏材にはキャメルカラーのステアレザーを採用し、手間をかけた仕上げによりクラシックな革靴の気品を持たせている 。このほか、ランニングシューズ由来の「ガイドソール」構造を採用し、歩行時のエネルギーロスを抑える「ペダラ ライドウォーク ツー（PEDALA RIDEWALK 2）」や、同構造にゴアテックスファブリクスやグリップ性に優れた「ASICSGRIP」を搭載した「ウエルネスウォーカー ゲルライドウォーク ジーティーエックス ツー（WELLNESS WALKER GEL-RIDEWALK GTX 2）」などを展示した。

また会場におけるクリエイティブでは、ファッションのカジュアル化が進む現代に合わせた新たなスタイルを提案。アシックス商事の広報は、「ファッションのカジュアル化が進んでいますが、その中でもドレスシーンでドレスシューズを合わせる着こなしは存在します。そこで今回は、最もフォーマルな内羽根ストレートチップのドレスシューズを履きながらも、スタイリング全体でカジュアル感を出すといった、新しいスタイル提案を意識したクリエイティブを制作しました」とし、会場では映像上映のやパンフレットの配布を行い、ブランドの方向性や世界観を訴求した。