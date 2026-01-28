元G戦士と世界一連覇をつかむ。3月のWBCに出場する侍ジャパンに2大会連続で選出されている巨人・大勢が、28日からの合同自主トレに参加するためキャンプ地・宮崎に入った。

「ワクワクしますね。しっかり自分のパフォーマンスを出せるようにやりたいなと。しっかり準備したいなと思います」

巨人から日本代表に選出されたのは一人だけ。それでも24年までともにプレーした菅野（オリオールズからFA）、今オフにポスティングシステムを利用し、ブルージェイズに移籍した岡本らが選出された。「（岡本）和真さん、菅野さんとジャイアンツで一緒にプレーしたことがありますし、そういう面では、凄く楽しみです」と頼れる先輩と共闘を心待ちにした。

23年の前回大会は米国との決勝戦でも登板するなど、4試合で無失点。世界一に貢献した。今大会は過去最多8人のメジャー組をそろえた豪華な布陣。その中でもクローザー候補として期待される右腕は「足引っ張らないように頑張ります」と謙遜した。2月14日の侍ジャパンの合宿初日を見据え「（キャンプに）入ったら実戦があると思うので、そこにしっかりパフォーマンスを発揮できるようにはしておきたい」。世界一連覇へ向け、巨人の剛腕リリーバーが侍一番乗りで宮崎入りした。（小林 伊織）