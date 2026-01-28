¥Ô¡¼¥¹ËôµÈ¡¢¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡ª6Ç¯¤Ö¤êÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡ÖÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡×È¯Çä¡¡±ÇÁü²½¤Ê¤é¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¡Ê45¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê4ºîÌÜ¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡ÖÀ¸¤¤È¤ë¤ï¡×¡ÊÊ¸·Ý½Õ½©¡¢28ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÈ¯Çä²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃåÁÛ¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç2Ç¯¤ò¤«¤±¤¿Âçºî¡£¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÈÊ¸É®¶È¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æºî¤ì¤¿ÏÃ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤¬½ñ¤±¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¹â¹»»þÂå¤ÎÃç´Ö¤Ë500Ëü±ß¤òÂß¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤¬¶¸¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡2015Ç¯È¯Çä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö²Ð²Ö¡×¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô354ËüÉô¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32¡Ë¤È¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ê45¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ËôµÈ¤Ï¡Ö²Ð²Ö¡×¤Èº£ºî¤òÈæ¤Ù¡Ö10Ç¯Á°¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ñ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤À¤¤¤ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤·±ÇÁü²½¤¹¤ë¤Ê¤éÃ¯¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÊÌÀÀÐ²È¡Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡Ö²Ð²Ö¡×¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ºÝ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ç¿Í¸ø¤ò¤ä¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö²Ð²Ö¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï20Âå¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï30Âå¸åÈ¾¤À¤¬¡ÖËÜ¼Á¤ÎÉôÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾®Àâ¤È±ÇÁü¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«¿È¤«¤é¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£