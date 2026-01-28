早大は27日、本紙既報通り、川副楓馬が大相撲の安治川部屋に入門すると発表した。早大相撲部からは、中途退部者を除けば戦前に活躍して1945年（昭20）に引退した元関脇・笠置山以来81年ぶりの力士誕生となる。

安治川親方（元関脇・安美錦）は現役引退後の2022年春に早大大学院スポーツ科学研究科を修了。おかみの杉野森絵莉さんも早大出身という縁もあり、早大相撲部と安治川部屋は定期的に合同稽古を行っている。かねてプロ入りの意向を示していた川副は複数の部屋からスカウトを受けたが、大学1年時から誘い続けた安治川親方の熱意に引かれて入門を決断した。

創設4年目の同部屋には初場所で新大関優勝を果たした安青錦（21）ら8人の若手力士が在籍している。川副が2年生だった2023年8月には、デビュー前の安青錦と三番稽古を行ったこともあった。2人はともに2003年度生まれ。部屋唯一の“同学年力士”の入門に、兄弟子となる安青錦は「学生出身として入ってくるので若い衆の刺激にもなる。早く関取に上がってもらいたいなという気持ちで期待しています」と本紙にコメントを寄せた。

川副のいとこは、元学生横綱で初場所三段目優勝した花の富士（26＝伊勢ケ浜部屋）。かつて「輝鵬」のしこ名で十両まで番付を上げるも、度重なるケガに苦しむなど入門から3年半でいろいろな経験をしてきた。角界の先輩として「入ったからには厳しい世界なので、上だけを見て強くなることだけを常に考えて頑張ってほしい。部屋に大関もいますし、ガンガン稽古をつけてもらって頑張ってほしい」と激励した。

世代の近い力士が多く、そして大関の胸を借りられるという恵まれた稽古環境。早大から大相撲の世界へ、多くの期待を背負って力士人生を歩み出していく。会見は、2月2日に行われる。