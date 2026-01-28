マリナーズの実況アナウンサーとして長年務めたリック・リズさん（７２）が今季限りで引退する予定だと２７日（日本時間２８日）明らかにした。

１９５３年、米イリノイ州ブルーアイランド生まれ。サザンイリノイ大では野球部。卒業後はパドレス傘下２Ａの実況アナウンサーとして採用。８３年にマリナーズの専属アナに抜てきされた。９２年から３年間、タイガースの実況を務めていたが９５年にマ軍に復帰。ホームランが飛び出す度に言い放つ「グッバイ・ベースボール」は球界の名実況として名前を残したのが、イチローの強肩を「レーザービーム」という言葉を使って表現したシーンだ。

それは２００１年４月１１日、敵地オークランドでのアスレチックス戦、８回１死一塁で起こった。リズさんは次のように実況した。

「ゴロの打球。ライト前ヒット。（一塁走者の）テレンス・ロングは三塁へ向かう」

「イチローが投げた。すごい送球だ！」

「（ロングを）刺した。レーザービームのようなイチローのストライク送球が三塁のデビッド・ベル（のグラブ）に返ってきた」

「これ以上の送球があるでしょうか。パーフェクト、パーフェクト、まさにパーフェクトなイチローの送球」

「ワオという以外、言葉が出てきません」と絶叫して、臨場感たっぷりにリスナーに伝えた。

このシーンをリズさんに２０１９年日米野球で来日した際に聞いたことがある

「（レーザービームという言葉は使ったことは）ない。あのプレーを見てとっさに思いついた言葉だった。マリナーズにはケン・グリフィー、ジェイ・ビューナーと、いい肩を持った外野手がいて、何度も走者を刺したものだが、それらとは違った。自分の目には、まさにレーザー光線のように高速のストレートで『ビュー』と飛ぶような送球だったから、パッと頭に浮かんだままを口にしたんだ。あの送球はマリナーズの歴史の中で最も偉大なスロー（送球）だと思っている」

イチローの完璧送球は、スポーツケーブル局ＥＳＰＮが毎日メジャーの試合をダイジェストで放送する人気番組「ベースボール・トゥナイト」を通じて全米に流された。そこには、リズさんの実況が付けられていた。

翌日、オークランドから遠く離れた東海岸のボストン。Ｒソックスのジミー・ウィリアムズ監督は、オリオールズ戦前、報道陣とのやり取りで「昨日のあの返球を見たかい。びっくりしたよ」と話題に取り上げた。そして「彼の名前は？ もう一度名前を教えてくれ」と日本人記者に尋ねたという。