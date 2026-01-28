日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は美浦取材班の菊地一（23）が担当。昨年キャリアハイの81勝をマークした美浦のホープ・佐々木大輔（22）に聞いた。レースに向けた準備は、いかにして行うのかを。

競馬記者になって、まもなく4カ月。印象に残っているのは、マスカレードボールで天皇賞・秋を制したルメールがレース後に発した「秋から大人になりましたし、強くなりました」という言葉だ。テン乗りにもかかわらず、馬の成長を把握しているのか！？と驚いた。そこで浮かんだ疑問は「テン乗りの馬への理解度とアプローチの仕方」。この疑問を解決すべく、新進気鋭の若手ジョッキー・佐々木大輔に尋ねた。

佐々木は言う。基本的な本番前の準備は過去のレース映像を見返すことだというが、テン乗りの際は「調教に乗ったことがあるかどうかで変わります」。追い切りに騎乗すれば「ある程度の特徴をつかめる」というが、レースで初めて乗る場合はそうはいかない。注意しているのは「変な先入観なく騎乗すること」だといい、「馬によりますけど、いいイメージだけを持っていくために勝ったレースだけを見ることが多いです。マイナスなイメージを持ち過ぎないように乗れたらなと思っています」と明かした。

実は、ルメールは昨年の天皇賞・秋のレース後に「プランはありませんでした」と語っている。オークスからの継続騎乗で秋華賞を制したエンブロイダリーのレース前は「京都2000メートルは合うと思う。前々で運べれば」などと話していたので、違いは一目瞭然だ。佐々木とルメールの共通点は、実際に乗ってみての感覚を重視しているという点か。“先入観を持って騎乗しない”ということが、テン乗りで結果を出す一つの秘訣（ひけつ）なのかもしれない。

ちなみに、記者は「これまでのレース中にマスカレードボールをしっかり観察していたから、ルメールはテン乗りでも“強くなりました”と言えたのではないか？」と考えていたので、佐々木にレース中に他の馬の動向を見ているのか聞いてみた。すると、答えは「見えていますよ」。佐々木は札幌、函館でのレースを例に挙げて「北海道だと、次のレースもメンバーがそんなに変わらないことが多いので、一緒に乗っていて“この馬はこうだから、次はこうだろう”みたいに考えている」と説明してくれた。現地に滞在し、続戦することが多い札幌、函館では、他馬への理解度がより重要になってくるという。デビュー2年目の23年に史上最年少（19歳）で函館リーディングを獲得し、翌24年も函館リーディング3位。そして昨年は札幌リーディング3位と、北の大地で毎年活躍しているヒントはここに隠されていた。

デビューしてから9→68→77→81と順調に勝ち星を伸ばしており、昨年はインビンシブルパパで初の海外遠征（BCターフスプリント）も経験した。そんな美浦のホープには、初のG1制覇や年間100勝などへの期待も高まる。成長著しい22歳から目が離せない。

◇佐々木 大輔（ささき・だいすけ）2003年（平15）11月24日生まれ、茨城県出身の22歳。22年3月に美浦・菊川厩舎所属でデビュー。同年4月10日の中山8R（スイートカルデア）で初勝利を挙げた。24年函館2歳S（サトノカルナバル）で重賞初制覇。JRA通算2773戦240勝（重賞6勝）。1メートル62、47キロ。血液型A。

◇菊地 一（きくち・いち）2002年（平14）3月25日生まれ、東京都出身の23歳。ディープインパクトと生年月日が一緒。趣味は野球観戦、ゴルフ、料理。小学1年から高校3年まで野球部に所属。大学で競馬に目覚め、4年時は東京、中山の全G1を現地観戦。