広島の羽月隆太郎内野手（２５）が２７日、指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで広島県警の組織犯罪対策第三課と広島中央警察署に逮捕された。逮捕容疑は２５年１２月１６日ごろ、国内でエトミデート若干量を使用した疑い。エトミデートは昨年５月２６日から指定薬物に指定されており、広島県内での摘発者は初めて。「ゾンビたばこ」とも呼ばれている。

広島にショッキングなニュースが駆け巡った。羽月容疑者が広島中央警察署で、午後５時３２分に逮捕された。昨年１２月１６日ごろ、国内で若干量のエトミデートを使用した疑い。羽月容疑者は「指定薬物のエトミデートを使った覚えは、ありません」と容疑を否認しているという。午後８時４０分ごろには、広島中央警察署から移送された。今後は、検察庁に送致される。

県警によると、昨年１２月１６日に関係者から１１０番があり、警察官が向かった先に、通報者と羽月容疑者がいた。場所は広島県内で、任意同行後に尿検査を実施したところ、エトミデートの陽性反応が出た。県警は自宅などを家宅捜索し、入手経路や一緒に使用した人の有無などを調べている。

国内未承認の医療品成分であるエトミデートは、２５年５月２６日に「指定薬物」に指定され、使用すると、手足がけいれんし、ゾンビのように見えることから「ゾンビたばこ」とも呼ばれている。エトミデートの摘発は広島県内で初めて。県警は電子たばこのようなもので吸引したとみて、入手ルートなどを捜査する。

羽月容疑者は神村学園の２年時に夏の甲子園に出場。１８年度ドラフト７位で広島に入団した。ガッツあふれるプレーと俊足を武器に２年目の２０年にプロ初出場。昨季は自己最多７４試合に出場し、打率・２９５、１７盗塁とキャリアハイのシーズンを送った。

昨季チームの総得点４４１得点はリーグ５位。代名詞の機動力野球は影を潜め、盗塁数５７はリーグ５位だった。機動力の復活を目指すチームにとって、羽月容疑者は欠かせない存在だった。

昨季終了後には、羽月容疑者は「僕が４０盗塁をしたらチームが変わる。まずは、試合に出られないと何も始まらないので、そこが第一ですかね」とレギュラー奪取を宣言。年明けからは、２年ぶりにソフトバンク・周東に弟子入りし、鹿児島県・種子島で合同自主トレに参加。この日は、広島県廿日市市の大野練習場を訪れ、合同自主トレに参加していた。

◇羽月 隆太郎（はつき・りゅうたろう）２０００年４月１９日生まれ、宮崎県出身。１６８センチ、７３キロ。右投げ左打ち。内野手。神村学園２年夏の甲子園に出場し、３回戦明豊戦では３安打も敗退。１８年度ドラフト７位で広島入りした。２年目の２０年に１軍戦初出場。２３年から３年連続で２桁盗塁。昨季は自己最多の７４試合出場、１７盗塁、打率．２９５と成長を見せた。通算２７７試合、９８安打、１本塁打、３４打点、５１盗塁、打率．２４３。