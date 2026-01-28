AJC杯1着ショウヘイ（牡4＝友道）はドバイ国際競走（3月28日、メイダン）と大阪杯（4月5日、阪神）の両にらみ。「ドバイはターフを第1希望、シーマを第2希望としています」と友道師。僚馬で有馬記念11着アドマイヤテラ（牡5）は天皇賞・春（5月3日、京都）を目標に阪神大賞典（3月22日）を挟むか検討。

小倉牝馬S5着フレミングフープ（牝5）は中山牝馬S（3月7日）を視野。同10着フィールシンパシー（牝7＝小島）も同レースが目標、15着レディーヴァリュー（牝5＝小林）は中山牝馬Sまたは福島牝馬S（4月19日）を視野。

中日新聞杯1着シェイクユアハート（牡6＝宮）は京都記念（2月15日）。

プロキオンS13着シゲルショウグン（牡6＝大橋）はアルデバランS（2月7日、京都）。僚馬で睦月S3着ニホンピロキーフ（牡6）は洛陽S（2月14日、京都）。

師走S13着メイショウフンジン（牡8＝西園正）は佐賀記念（2月12日）。僚馬でベテルギウスS4着タガノバビロン（牡4＝西園翔）はレグルスS（3月22日、阪神）。

武蔵野S14着アドマイヤデイトナ（牡4＝加藤征）はオアシスS（4月26日、東京）へ。

マイルCS15着ロングラン（セン8＝和田勇）はフェブラリーS（2月22日、東京）に挑戦する。僚馬で有馬記念15着のアラタ（牡9）は金鯱賞（3月15日、中京）へ。

ニューイヤーS8着オニャンコポン（セン7＝小島）は小倉大賞典（2月22日）か大阪城S（3月8日、阪神）。

AJC杯14着ホウオウノーサイド（牡7＝奥村武）は日経賞（3月28日、中山）。カペラS5着ニットウバジル（牡6＝高橋文）は千葉S（3月22日、中山）。

ゴールドムーンS3着アッチャゴーラ（牡6＝浅利）はバレンタインS（2月15日、東京）。

菊沢厩舎のオープン馬2頭、睦月S8着セフィロ（牝6）は東風S（3月15日、中山）か愛知杯（3月22日、中京）、ポルックスS14着ダノンザボルケーノ（牡5）はコーラルS（3月14日、阪神）に向かう。

【3歳次走】

ホープフルS8着後、右第1指骨剥離骨折が判明したジャスティンビスタ（牡＝吉岡）は皐月賞（4月19日、中山）を視野。「間に合えば皐月賞を考えていますが馬の状態に合わせて、となります。おそらく目標はダービー（5月31日、東京）になると思うので、その前に使えればという形です」と師。

東京新馬勝ち後、ホープフルSを発熱で回避したラヴェニュー（牡＝友道）は菅原明との新コンビで共同通信杯（2月15日、東京）に参戦する。

阪神JF15着ヒズマスターピース（牝＝国枝）はクイーンC（2月14日、東京）。

中山1勝クラスを勝ったルクスレイモンド（牡＝上原佑）は昇竜S（3月15日、中京）へ。