Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・岩本照（３２）とＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・松田元太（２６）が、動画配信サービス・Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占配信ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（３月２８日配信スタート）でＷ主演を務めることが２７日、分かった。２人はドラマ初共演となる。

高野水登氏・フトンチラシ氏の同名漫画が原作。ファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、ヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒やされる“ヒーリングドラマ”だ。

岩本は「サウナがもともと好き」とし「率直に『面白そう！』だと思いました」と興奮気味。「元太と２人で何か仕事をしたことはありませんが、もともとコミュニケーションを取り合う関係ではあるので、より距離が縮まるのは純粋に楽しみです！」と共演を心待ちにした。

松田は岩本について「ジュニアの頃から“お兄ちゃん”みたいな感じ」と明かしつつ「いい意味でやりやすい先輩と作品作りができることに、安心しています」とうなずいた。