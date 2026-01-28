阪神・百崎蒼生内野手（２０）が２７日、春季キャンプからの下克上を意気込んだ。高卒３年目で初の宜野座スタートをつかんだが、浮かれた様子はない。「まだまだ宜野座といっても一番下なので、誰よりも練習するしかないキャンプだと思っています。昨年よりももっといいキャンプにしたい」。投手では１９歳の今朝丸がいるが、野手では百崎が宜野座組最年少になる。若手らしく、特守も特打も大歓迎。練習漬けの春を過ごす考えだ。

その先には初の１軍昇格を見据える。遊撃のレギュラー争いは小幡、熊谷、木浪に加え、新外国人のディベイニー、新加入の元山と熾烈（しれつ）だが、若いからといって負けてはいられない。「甲子園で野球ができるところを目指している。いきなりバーンとうまくなる選手はいないと思うので一つ一つですけど、食らいついていけるようにやりたい」と、はい上がってみせる。

今月は岩貞らとの自主トレに参加。岩貞が打撃投手を務めてくれ、生きた球を打つ感覚も養うことができた。３年目の今季は「勝負の年」と位置づける。「まずは一番アピールすることが大事ですし、その中でも基礎だったりをもう一回見直す時間にできたら」と春季キャンプでのさらなる成長を誓った。