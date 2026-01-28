阪神のダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が２７日、来日した。同じドミニカ共和国出身で親交のあるドリスから金言を授かり、タテジマでのプレーを心待ちにした。

メジャー通算１１２試合登板の実績を誇る助っ投が日本にやってきた。球団を通じて「夢であった日本でプレーする機会をいただき興奮している。優勝に貢献できるように１００％でプレーする」と鼻息荒く宣言した。

右腕は１８８センチの長身から投じる最速１５９キロの直球と変則的に曲がるキレ味鋭いスライダーが武器だ。メジャーでは通算６勝５敗２セーブ、防御率４・１７の成績を残した。愛称は「ビッグ・バンク（大銀行）」で、打者を抑えた後に指をこすり合わせる「マネー・ジェスチャー」がＳＮＳを中心に話題となった。ネルソンらが抜けた穴を埋めるべく、スケールの大きい陽気なドミニカンがタテジマに袖を通す。

同郷でかねて親交のあるドリスとは、契約締結後に即座に連絡を取り合ったといい「彼は『日本のことが大好きになったから君もきっと大好きになる。みんなが環境を整えてくれるから一緒に頑張ろう』と言ってくれた」と笑顔。かつての最多セーブ右腕からの金言は何よりの追い風となる。

２月１日から始まる春季キャンプは具志川スタートが決まった。ただ本人はやる気に満ちあふれている。「日本で成功している彼（ドリス）から積極的に話を聞き、学べることは全て学びたい」と勤勉な姿勢を見せた。連覇への戦力として貢献するため、具志川から強力リリーフ陣の競争へ割って入る。

◆ダウリ・モレッタ（ＤａｕｒｉＭｏｒｅｔａ）１９９６年４月１５日生まれ、ドミニカ共和国エリアス・ピーニャ県出身。２９歳。１８８センチ、１０２キロ。右投げ右打ち。ビクトル・エステバン・ロレンソ校を経て、１５年３月にレッズと契約。２１年にメジャー初登板。２２年オフにトレードでパイレーツへ移籍した。