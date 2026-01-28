ロッテの益田直也投手（３６）が２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開。名球会入りの条件となる通算２５０セーブまであと２として迎える１５年目のシーズンを前に「去年よりかなり良い」と手応えを口にした。

昨季は自己最少の２２試合登板で、５セーブに終わった。シーズン後は約１０年ぶりに秋季キャンプに参加。オフも返上して復活にかけてきた。例年はゴルフ三昧（ざんまい）だったが「３０回は減ったかな…。最低でも２０回は減ってます。今年は球団（主催）のゴルフ以外だと４回ですかね」と“ゴルフ制限”してその時間を練習に充てた。

「１１月、１２月と投げてきたんで、いつでもブルペンに入って投げられる」と状態の良さを強調する。初めて器具を使ったトレーニングを導入し、背面の筋肉を強化。２週間の石垣島自主トレでは連日１０キロ程度走り込んだ。投球フォームも左手の使い方を微調整。思いつくことは何でもやった。

「投げる感覚としては、腕の振るスピードがちょっと速くなった気がします。リリースの時のブンッていう音が、自分の感覚じゃないくらい」と実感する。守護神の座奪還、名球会入りへ。妥協なく鍛えて臨む。