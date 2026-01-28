巨人の育成ドラフト５位・知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝が２７日、宮崎市内で２８日から行われる１軍の合同自主トレに向け出発した。ルーキーの育成選手の中では唯一となる１軍大抜てき枠だ。「すぐに（アピールする）チャンスはもらえた。できることは徹底してやっていきたい」。戦う覚悟はすでにできている。

今年４月に２６歳を迎えるオールドルーキーだ。ＮＰＢを目指して社会人・沖縄電力を退社。オイシックスでは、イースタン・リーグ首位打者、打点王を獲得。１軍抜てきでいきなり訪れたアピールチャンスではあるが、苦労人だからこそ冷静に足元を見つめる。

「アピールしていきたいんですけど、シーズンが大事なので。求めてしまうと空回りだったり、ケガも怖い。シーズン開幕までに自分のベストに持っていけるようにやっていきたいです」

昨秋のキャンプも異例の参加を果たしたが、メニュー消化の過程で右足をつるアクシデントに見舞われた。浴びたプロの洗礼を糧に、こぎ着けた春季キャンプでもある。

今年はドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）を含めた６選手が１軍キャンプメンバーに抜てきされた。阿部監督が掲げる「新しいジャイアンツを作る」ことに“新鮮力”は欠かせないピースとなる。フレッシュジャイアンツが、巻き返しを狙う２６年の追い風となる。