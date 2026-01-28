阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手（29＝前パイレーツ）が27日、来日した。同じドミニカ共和国出身で今季から同僚となるドリスへの弟子入りを志願。17年には阪神でセーブ王に輝いた先輩右腕の背中を追う。

既に来日前に金言を授かっていた。「（ドリスからは）きっと大好きになると思う。そんな環境をみんなが整えてくれるから、一緒に頑張ろう」と背中を押された。

今春の沖縄キャンプでは新助っ人の中で唯一の具志川（2軍）スタート。首脳陣はメジャーでの成績など新戦力右腕の実績を認めており、ドリスがいる具志川でマイペース調整させる方針を決めた。「夢だった日本でプレーする機会に興奮している。優勝に貢献できるように100％でプレーする」。最速159キロを誇る守護神候補。通常とは逆方向に曲がる予測不可能なスライダーを武器に新天地で輝く。（鈴木 光）

◇ダウリ・モレッタ 1996年4月15日生まれ、ドミニカ共和国出身の29歳。15年にアマチュアFAでレッズと契約。21年9月26日のナショナルズ戦でメジャーデビュー。22年11月にパイレーツへ移籍し、23年は自己最多55試合に登板。メジャー通算112試合で6勝5敗2セーブ、防御率4・17。1メートル88、102キロ。右投げ右打ち。