ºå¿À¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¡¡¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×Í··â¤ÇÏ¢ÇÆ¹×¸¥ÀÀ¤¦
¡¡ºå¿À¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê28¡áÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤¬27Æü¡¢ÍèÆü¤·¤¿¡£Âçºå¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¿·½õ¤Ã¿Í¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£¶áÆüÃæ¤ËÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÆâÌî¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤¬¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¡£ºòµ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇ·â¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»85È¯¤ò¸Ø¤ë¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¾®È¨¡¢ÌÚÏ²¡¢·§Ã«¤é¤È¤Î¶¥Áè¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿ºòµ¨¤âÍ··â¤Èº¸Íã¤Ï¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤¬Ï¢ÇÆ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡þ¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¡¡1997Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£ÆâÌî¼ê¡£2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È15½äÌÜ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È·ÀÌó¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»þÂå¤Î25Ç¯8·î31Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÄÌ»»14»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦139¡£3A¤Ç¤Ïºòµ¨103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨¡¦266¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢66ÂÇÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢88¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£