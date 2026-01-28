夜寄るブラの新定番♡ナイトブラ一体型コットンインナーが登場

忙しい毎日の中で、眠っている時間は体を整える大切なひととき。だからこそ、就寝中の下着選びにもこだわりたいものです。HEAVEN Japanでシリーズ累計54万枚を突破した「夜寄るブラ」から、ナイトブラとインナーを一体化した新アイテムが登場しました。やさしい着け心地とバストケアを両立し、パジャマ感覚で一枚でも着られる快適設計。眠りの質を高めながら、美しいバストラインを目指します♡

コットン素材で叶える快適な眠り

「夜寄るブラ コットンインナー」は、直接肌に触れる部分すべてにコットンベア天竺を使用。綿とポリウレタンの混紡素材による柔らかさと伸びの良さが、体の動きにやさしくフィットします。

通気性と吸水性にも優れ、寝汗をかきやすい夜もさらっと快適。ノンホック仕様と印字タグにより、就寝時の違和感を極力減らした設計で、リラックスした眠りをサポートします。

ハローキティ×VISが大人可愛い♡デート気分高まる限定コラボバッグ全6型

寝返りしても流れにくいバスト設計

睡眠中のバストは、重力や寝返りによって横流れしやすい状態に。「夜寄るブラ コットンインナー」は、サイドに内蔵したパワーネットと脇高設計で、寝ている間もバストの位置を安定させます。

肌に直接当たらないよう工夫された構造で、心地よさとホールド力を両立。立体設計がバストを包み込み、朝まで安心感のある着け心地をキープします。

一枚で着られる安心感と豊富なサイズ

薄手パッドを内蔵し、バストトップの透け感を軽減。胸元は高め設計のため、一枚でルームウェアとしても着用できます。サイズはS～4LGGまでの全22サイズ展開で、通常のブラサイズB65～L90に対応。

カップサイズとアンダーサイズの組み合わせが細かく選べることで、自分に合ったフィット感を実感しやすいのも魅力です。

・夜寄るブラ コットンインナー

価格：5,940円(税込)

サイズ：S／M／L／LL／3L／4L／SG／MG／LG／LLG／3LG／4LG／SGG／MGG／LGG／LLGG／3LGG／4LGG／SGGG／MGGG／LGGG／LLGGG（カラー：ブラック／アイボリー）

・やわぴたコットンショーツ

価格：1,760円(税込)

サイズ：M／L／LL／3L（カラー：ブラック／グレー／モスグリーン／モーヴ）

眠る時間を美しさの味方に

「夜寄るブラ コットンインナー」は、快適な着け心地とバストケアを同時に叶えたい女性に寄り添う一枚。睡眠中もリラックスしながら、美しいラインを守る設計が魅力です。

おうち時間も眠る時間も、自分を大切にするケアを取り入れて。毎晩の習慣が、明日の自信につながります♪