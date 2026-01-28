契約未更改の阪神・佐藤輝明内野手（26）が27日、今季の宣材写真等の撮影のため、兵庫県西宮市の球団施設を訪れ、注目される更改時期について「分からない」と語った。大幅増が確実視される金銭面と、来冬以降のポスティングシステムを利用したメジャー移籍の可否に関する代理人交渉が長期化。今年初めて報道陣に対応した4番は「もめているとかではない」と補足した。

「（契約交渉は）もちろん、進んでますよ。はい、順調に。（更改のメドは）まだ分からないですけど」

一言一言、正直に自分の言葉を紡いだ。現時点で球団の主力選手では唯一、自主トレも未公開。また、この日は広島・小園が契約を更改し、28日にはオリックス・杉本も更改するため、球界で唯一の未更改選手となる。近日中には恒例の沖縄先乗り自主トレもスタート。異例の事態の渦中にいる男はキャンプインまでのサインを「うーん…。どうですかね。分からないです」と濁した一方で「しっかり話し合いをしているという感じ」と己に言い聞かせるように締めくくった。

球団と選手が交わす「統一契約書」に定められた条項により、1月31日までに更改できなければ、今春の沖縄宜野座キャンプは「自費キャンプイン」となる。ユニホームを着られず、交通費や食費が“自腹”となるなど、心理的負担も軽くない。3月には第6回WBCも控える。2リーグ制以降、球団初の連覇を目指すナインと足並みをそろえて「2・1」を迎えるべく、一日でも早い決着が待たれる。