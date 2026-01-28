高校サッカーで史上６校目の夏冬２冠を達成した神村学園からＪ１町田に加入したＦＷ徳村楓大（１８）が２７日、町田市内での全体練習に参加した。全国制覇達成後、出身地の沖縄・名護市で行われていたキャンプからチームに合流。地元の人から多くのエールを受けたといい、「より頑張らないといけない」とプロでの活躍を誓った。

名護市出身のＪリーガーは、１２年から１８年まで横浜ＭなどでプレーしたＤＦ比嘉祐介以来２人目。「もっと頑張って名護から多くプロが生まれるように、まずは自分が第一線で頑張りたい」と地元の看板を背負う。

この日のミニゲームでは２ゴールを奪うなど、すでにチームで存在感を発揮。神村学園で主力だった全国高校選手権では無得点に終わったが、大会２位タイの３アシストを記録し攻撃を陰で支えた。黒田剛監督からも、チームプレーに徹する姿を評価されたという。

１年目の目標は「まずは信頼を勝ち取り、少しでも多く出場する」と宣言。“名護の星”へ。一歩ずつ階段を上り、まずはプロ初ゴールの朗報を届ける。

◆徳村楓大（とくむら・ふうた）２００７年１１月２６日生まれ、沖縄県名護市出身。１８歳。ポジションはＦＷ。鳥栖の下部組織を経て、神村学園中、同高に進学。３年時の全国高校選手権では全５試合に出場し優勝に貢献した。スピードを生かしたドリブルでの前進が特徴。阪神のドラフト４位・早瀬朔は２年時からクラスメートで仲良し。「手が長くてエグイ球投げる」。１６９センチ、６５キロ。