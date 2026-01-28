東京映画記者会（デイリースポーツなどスポーツ紙在京７社で構成）が制定する「第６８回ブルーリボン賞」の各賞が２７日までに決定した。監督賞は「ＴＯＫＹＯタクシー」の山田洋次監督（９４）で、１９７７年度の「幸福の黄色いハンカチ」以来、４８年ぶり３回目の受賞となった。主演男優賞は「宝島」の妻夫木聡（４５）が、２０１０年度の「悪人」に続いて２回目。主演女優賞は、広瀬すず（２７）が初受賞で、「片思い世界」「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」の３作品が対象となった。授賞式は２月１７日に都内で開催される。

ノリノリでポーズを決める姿から充実感が伝わった。対象３作品で主演女優賞に輝いた広瀬は「評価していただくのは素直にうれしい。いろんな世代の生き抜いてきた女性たちを演じられた濃厚な１年だった」と手応えを示した。

それぞれの作品で、いずれも印象に残る独特な女性像を熱演。「ハッピーな役があまり多くないので」と苦笑いしつつ、「すごくひかれる３作品だった。この役を演じたらどういう表現ができるか、楽しそうなお話を運よくいただけたので、どれも『すぐにやりたい』と思った」と自ら難役に飛び込んだ。

俳優デビューから１３年目を迎えた。進歩したことを問われると「人と話せるようになったこと」と明かす。「２０歳でお酒が飲めるようになったのもあって人と話す機会が増えたら（以前は）シャットダウンタイプだったけど、話すことが楽しくなった。人と話せるようになってから（取り組みへの）温度感が高くなった」と実感した。

「それだけで相手の役者さんや監督との距離感も違う。それはすごい大きい」とも振り返る。「以前は距離がある環境を自分で作ってしまっていた。それは人に対しても、役にも作品にもアプローチとして間違っていたんですよね」。俳優として大きな成長を遂げていた。