¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Û¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¦¹À¥¤¹¤º¡¡Îø°¦´Ñ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ªÉã¤µ¤ó°Ê¾å¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¡Ä¡×
¡¡ºßµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ£·»æ¤Î±Ç²èÃ´Åöµ¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÅìµþ±Ç²èµ¼Ô²ñ¤Ï£²£¸Æü¡¢Áª¹Í¤·¤¿¡ÖÂè£¶£¸²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×³Æ¾Þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¤ÇÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤¿¹À¥¤¹¤º¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ½é¼õ¾Þ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¹À¥¤Ïà¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥óá¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¡¢Îø°¦´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¹À¥¤Ë¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¥°¥Ã¤È°ú¤ÉÕ¤±¤ë¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ï¸ø³«ºî¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¸ü¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Ç¯¤Ç£±£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡££Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¡Ê£²£°£±£¹Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÎòÂå¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡Ö·ë¹½¡Ê¼þ°Ï¤ò¡Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Ç¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Î¥ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤óÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¯ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éº£¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢°ìÈÖÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º£²ó¤Î£³ºî¤Î¸½¾ì¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤ªÉã¤µ¤ó°Ê¾å¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢´é¤ò´Þ¤á¤ÆÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ´Ä¶¤ä´¶À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´ï¤ÎÂç¤¤¤¡¢°¦¾ð¿¼¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÆ´¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È頰¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡½Ð¹ç¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎÌò¤«¤é¸«¤¤¤À¤·¤¿ÍýÁÛ¤Î½÷ÀÁü¤Ï¡Ö³Ð¸ç¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤À¡£
¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¼´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤Î¼´¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£´Ó¤ÄÌ¤¹¡¢³Ð¸ç¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ç¤Ï¼ç±éÃËÍ¥¡¦½÷Í¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬ÍâÇ¯¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£¹À¥¤Ïº£Ç¯¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤È¤Ï¡ÖÊõÅç¡×¤Ç¶¦±é¡£ÍèÇ¯¤Î¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±Ç²è°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÀèÇÚ¤Î²£¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡£²·î£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¼õ¾Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë
´ÆÆÄ¾Þ¡¡»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¡ÖÊõÅç¡×
¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡¹À¥¤¹¤º¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡º´Æ£ÆóÏ¯¡ÖÇúÃÆ¡×
½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
¿·¿Í¾Þ¡¡½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×