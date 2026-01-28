「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ボクシングのトリプル世界戦が３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催されることが２７日、主催者から発表された。メインはＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝が同級１位の世界５階級制覇の実績を持つノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝と激突する。元ＷＢＯ世界フライ級王者の岩田翔吉（２９）＝帝拳＝はＷＢＣ世界同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）に挑戦。ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（帝拳）は同級４位の高田勇仁（ライオンズ）と初防衛戦を行い、ＷＢＯ世界フライ級１１位の飯村樹輝弥（角海老宝石）は王者アンソニー・オラスクアガ（米国）に挑戦する。

増田がついに世界へのスタートラインに立った。元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏をほうふつさせる左ストレートでのＫＯ劇から“神の左の継承者”と称されるホープは、大物ドネアとの挑戦者決定戦に臨む。「（帝拳ジムの）本田会長から直接電話をいただき、二つ返事で『やらせてください』と答えた」と武者震いし、「この試合をクリアして世界へ駒を進められるように集中したい」と意気込んだ。

４３歳のレジェンドは昨年１２月１７日、ＷＢＡ王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝との団体内統一戦で激闘を繰り広げたが惜敗。ただ、会場で観戦したという増田は「下馬評では年齢を指摘される意見が多かったが、全く予想を覆して、ここまでいい動きをするんだと。特にパンチは健在だった」と率直に語り、「非常にワクワクしている。強い相手に（自分を）どこまで引き上げられるか。自分自身に期待している」と腕をぶした。

ＷＢＡバンタム級戦線では、昨年末に当時同級９位の井岡一翔（志成）が１１位の相手と挑戦者決定戦を行い勝利したが、ＷＢＣ王者の井上拓真（大橋）への挑戦に意欲を示している。不透明な状況に、帝拳ジムの浜田剛史代表は「（今回の）１位と４位の試合が完全な決定戦と認識している」と強調。増田は勝てば堤との自身３年ぶりの雪辱戦に転じる可能性も高まる中、「目の前のドネア選手との試合に全てを懸ける」と余念はなかった。

◆増田 陸（ますだ・りく）１９９７年９月２３日、広島市出身。中学時代にボクシングを始め、広陵高、立大を経て、２１年２月にプロテストに合格した。２２年７月にプロデビュー。２３年８月、日本バンタム級タイトルマッチで王者・堤聖也（角海老宝石）と激闘を繰り広げたが、判定負け。２４年７月に日本同級王者・富施郁哉（ワタナベ）に４回ＫＯ勝ちし、王座を獲得した。プロ戦績は９勝（８ＫＯ）１敗。左ボクサーファイター。１６８センチ。