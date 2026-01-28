「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ボクシングのトリプル世界戦が３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催されることが２７日、主催者から発表された。ＷＢＯ世界フライ級１１位の飯村樹輝弥（角海老宝石）は王者アンソニー・オラスクアガ（米国）に挑戦する。元ＷＢＯ世界フライ級王者の岩田翔吉（２９）＝帝拳＝はＷＢＣ世界同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）に挑戦。ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（帝拳）は同級４位の高田勇仁（ライオンズ）と初防衛戦を行う。メインはＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝が同級１位の世界５階級制覇の実績を持つノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝と激突。

飯村は一度手放したチャンス到来に燃える。同カードは昨年１２月１７日に行われる予定だったが、自身の負傷で中止。桑原拓（大橋）が代替で挑戦し、オラスクアガが４回ＴＫＯで４度目の防衛に成功した。飯村は「けがは完璧に治った。（世界戦は）また簡単にすぐ来る話じゃないので、コツコツやろうと思っていたが、お話をもらってすぐに練習した」と感謝しきり。「挑戦者なので心技体を万全に整え、最高の状態で当たっていくだけ」と気合を入れた。