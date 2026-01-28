◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

トリプル世界戦と世界挑戦者決定戦の大型興行「Ｕ―ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ５」が３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催されることが２７日、発表された。メインイベントのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦では、同級４位の増田陸が同級１位のノニト・ドネアと対戦。王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝への挑戦権を懸けて争う。セミファイナルのＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチでは、前ＷＢＯ世界同級王者の岩田翔吉が王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマートに挑戦する。

世界５階級を制覇したドネアと拳を交える増田は「誰もが認めるレジェンドボクサー。まさか自分が試合をするとは想像もつかなかったので感慨深い」と高ぶる気持ちを打ち明けた。３週間前、所属ジムの本田明彦会長（７８）から電話でドネア戦を伝えられ「即答というか、二つ返事で『やらせてください』と答えた」という。トリプル世界戦を差し置いてメインイベントに抜てきされ「一番面白い試合になると期待されていると思う。素晴らしい試合をお見せできれば」と胸を躍らせた。

一撃必殺の左ストレートを武器に、ＫＯを量産してきた。ジムの先輩でもある元ＷＢＣ同級王者・山中慎介氏の「神の左」の継承者としても期待される。一方のドネアも「フィリピーノ・フラッシュ（フィリピンの閃光）」と称される左フックを武器に、フライ級からフェザー級までの５階級で世界の頂点に立った。

ともに左の強打を武器とするが、増田は「自分が目指しているスタイルをしっかり試合で見せたい。具体的には右のジャブ、右のパンチがキーポイントになる」と左につなげるための右をカギに挙げた。一方でドネアの左フックに対しては「怖さは常につきまとってくると思う。無意識の領域で対応できるような練習をしている」と最大限の警戒を持って準備していることを明かした。

現ＷＢＡ王者の堤とは、２３年８月に日本タイトルマッチで対戦。０―３の判定で、プロキャリア唯一の黒星を喫している。ドネア戦をクリアすれば、世界初挑戦がリベンジの舞台となるが「そういった機運が高まっていると感じるが、目の前のドネア選手との試合にすべてを懸けて挑む。ＫＯにこだわりはあるが、何がなんでも勝って次につなげるのが一番」。レジェンドを踏み台に、世界へ駆け上がる。（勝田 成紀）

◆増田 陸（ますだ・りく）１９９７年９月２３日、広島市生まれ。２８歳。中学でボクシングを始める。広陵高、立大を経て、２１年２月にＢ級プロテスト合格。アマチュア戦績は５２勝１４敗。２２年７月にプロデビュー。２３年８月、日本バンタム級タイトルマッチで王者・堤聖也（角海老宝石）に判定負け。２４年７月、日本同級王者・富施郁哉（ワタナベ）に挑戦し、４回ＫＯ勝ちで王座を獲得（２度防衛）。身長１６９センチの左ボクサーファイター。