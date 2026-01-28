重機が入れない高所や山間部の構造物を、ロープなどを駆使して点検・補修する技術者がいる。

時にはアクロバチックな動きでインフラ（社会資本）を整備するプロフェッショナルの姿に、ドローンで迫った。

三重、奈良、和歌山の３県にまたがる吉野熊野国立公園。１人あたり１０キロほどの作業道具を担ぎ、秘境・大杉谷（三重県大台町）の山奥にかかるつり橋を目指す登山者の姿があった。全国各地の橋梁（きょうりょう）や発電所などの点検・修繕を請け負う「特殊高所技術」（京都市南区）の技術者たちだ。基地となっている粟谷小屋から１時間ほど歩いて到着した堂倉吊橋（つりばし）では、ワイヤにロープを掛けてぶら下がり、ねじの締まり具合やコンクリートのひびの有無などを丁寧に確認した。

長崎県内の風力発電所では、山中に立つ高さ６５メートルの風車の最上部からロープを使い、忍者のように降下した。地上の補助員と無線連絡を取りながら、ロープに結ばれたかごに工具などを入れて受け渡す。足が宙に浮いた姿勢のまま、落雷で損傷したとみられるブレードを修繕した増原貴之さん（３１）は「損傷を見極めるのは難しいが、修理した巨大な風車が再び動き出す瞬間は特にうれしい」と話す。

インフラの老朽化は全国的な社会問題だ。国土交通省によると、道路にかかる長さ２メートル以上の橋は全国に約７３万か所あるが、２０２３年時点で建設から５０年以上経過したものが３７％を占め、３０年に５４％、４０年には７５％と加速度的に増える。トンネルや港湾施設なども同様で、対策は急務だ。

同社の山本正和社長（４７）は「ロープを使うと足場を必要としないので、作業の効率化が期待できる。ドローンなど最新機材も組み合わせながら、様々な課題にチャレンジしていきたい」と意気込む。私たちの生活を守るため、今日も日本のどこかで職人たちが危険な高所作業に挑んでいる。（写真と文・尾賀聡、大石健登、鈴木毅彦）

段ボール製ＶＴＯＬドローンのデモフライト

名古屋市港区の金城ふ頭で開催されたイベントで、段ボール製のＶＴＯＬ（垂直離着陸）ドローンのデモフライトが行われた。強風の影響で巡航はなかったが、５分間ほど安定したホバリングを披露した。

開発したのは、名古屋市のスタートアップ「ＡｉｒＫａｍｕｙ（エアカムイ）」。段ボールのため既存の国産固定翼無人機と比べて安く、機体価格は約３０万円からだという。「はっ水加工が施された防水段ボールなので雨にも耐えられる」と小林翔吾取締役ＣＴＯ（最高技術責任者）は話す。

最高時速１２０キロ・メートル、飛行時間８０分、最大積載量１．５キロ・グラム。災害時の物資輸送や安全保障の分野で、今年秋の発売を見込んでいる。