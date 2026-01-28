「引き抜きを画策」日本代表主力にドイツ優勝経験クラブがオファーと蘭報道！本人が練習欠席で現地騒然…指揮官は理由を説明「本当に残念だ」
オランダの強豪アヤックスに所属する板倉滉に、ドイツのヴォルフスブルクからオファーが届いたようだ。
オランダメディア『De Telegraaf』によれば、ブンデスリーガで優勝経験もあるヴォルフスブルクは、新たなCBを探しており、かつてシャルケとボルシアMGで活躍した板倉を高く評価。ターゲットに定め、「アヤックスから引き抜こうと試みているが、成功していない」という。
同メディアは「ヴォルフスブルクはアヤックスの経営陣に打診したが、移籍は現時点では不可能であり、おそらく永久に不可能だと告げられた」と伝えている。
ただ、１月27日に29歳の誕生日を迎えた日本代表の主力DFが、同日の練習を欠席したため、現地は騒然となった。
アヤックスの専門サイト『AJAX SHOW TIME』によれば、28日に行われるチャンピオンズリーグのオリンピアコス戦の前日会見でフレッド・グリム監督は不参加の理由をこう説明している。
「イタクラは怪我をしている。本当に残念だ。できれば彼を試合に出場させたかったのだが。どうしてそうなったか？ 怪我についてはコメントしたくない。彼は今朝、目覚めた時の気分があまり良くなかったんだ。それが謎だって？ 謎ではない」
記事は「オリンピアコス戦は欠場する」としつつ、「背中の怪我であるかどうかについては肯定も否定もしなかった」と伝えている。
いずれにしても、半年でドイツにUターンする可能性は高くなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」衝撃発言で炎上した中国人解説者、日本に０−４惨敗後のコメントに非難殺到！ 母国ファンも怒り「ひどい論理だ」「恥を知れ」「もうしゃべるな」
オランダメディア『De Telegraaf』によれば、ブンデスリーガで優勝経験もあるヴォルフスブルクは、新たなCBを探しており、かつてシャルケとボルシアMGで活躍した板倉を高く評価。ターゲットに定め、「アヤックスから引き抜こうと試みているが、成功していない」という。
ただ、１月27日に29歳の誕生日を迎えた日本代表の主力DFが、同日の練習を欠席したため、現地は騒然となった。
アヤックスの専門サイト『AJAX SHOW TIME』によれば、28日に行われるチャンピオンズリーグのオリンピアコス戦の前日会見でフレッド・グリム監督は不参加の理由をこう説明している。
「イタクラは怪我をしている。本当に残念だ。できれば彼を試合に出場させたかったのだが。どうしてそうなったか？ 怪我についてはコメントしたくない。彼は今朝、目覚めた時の気分があまり良くなかったんだ。それが謎だって？ 謎ではない」
記事は「オリンピアコス戦は欠場する」としつつ、「背中の怪我であるかどうかについては肯定も否定もしなかった」と伝えている。
いずれにしても、半年でドイツにUターンする可能性は高くなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」衝撃発言で炎上した中国人解説者、日本に０−４惨敗後のコメントに非難殺到！ 母国ファンも怒り「ひどい論理だ」「恥を知れ」「もうしゃべるな」