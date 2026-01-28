´äËÜ¾È¡ß¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥Èー¤µ¤ó¤È¡¢¡Ù¤ÇW¼ç±é¡ª¡Ö¸µÂÀ¤È¤è¤êµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤Î¤Ï½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¡Ê´äËÜ¡Ë
Snow Man¤Î´äËÜ¾È¤ÈTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡¢3·î28Æü¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥Èー¤µ¤ó¤È¡¢¡Ù¤Ë¤Æ¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£´äËÜ¤È¾¾ÅÄ¤Ï¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¾È¤¯¤ó¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤é¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡×¡Ê¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ë
¡Ø¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥Èー¤µ¤ó¤È¡¢¡Ù¤Ï¹âÌî¿åÅÐ¡¦¥Õ¥È¥ó¥Á¥é¥·¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¦¥«¥é¤Á¤ã¤ó¡Ê´äËÜ¡Ë¤È¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¥·¥Èー¤µ¤ó¡Ê¾¾ÅÄ¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹Àè¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡É¥Òー¥ê¥ó¥°¥É¥é¥Þ¡É¤À¡£
¥µ¥¦¥Ê¤È¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤¬»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢Èè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤È¿´¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤æ¤ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ä»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¦½Ö´Ö¤ä¡¢À³Ê¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Î¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤È¤Û¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎË¤«¤µ¤òÉÁ¤¯¡£
¹²¤¿¤À¤·¤¯²á¤®¤Æ¤¤¤¯ËèÆü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢´èÄ¥¤ë¼«Ê¬¤ò¤½¤Ã¤ÈÇ§¤á¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÃ¯¤«¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Î¹¬¤»¡£¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥Èー¤µ¤ó¤È¡¢ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤¬¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ËÉº¤¦¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÌþ¤µ¤ì¤ëーー¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ËÄ©¤à´äËÜ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¡ØÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤È¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ê¾¾ÅÄ¡Ë¸µÂÀ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç²¿¤«»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¹ç¤¦´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸µÂÀ¤È¤è¤êµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤Î¤Ï½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
ËÜºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡È¥Òー¥ê¥ó¥°¥É¥é¥Þ¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¼«¿È¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÊýË¡¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¡È²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¡É¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ëºî¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ò°ì½ï¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢»×¹Í¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¡È¥Òー¥ê¥ó¥°¥É¥é¥Þ¡É¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¡¢¤Þ¤À¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¼«Ê¬¤â¥É¥é¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£¾È¤¯¤ó¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤é¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢ÃÏ¸µ¤âÆ±¤¸ºë¶Ì¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤ÀèÇÚ¤ÈºîÉÊºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢Hey! Say! JUMP¤ÎÍ²¬Âçµ®¤¯¤ó¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍ²¬¤¯¤ó¤¬¡Ø¤¨¡ª¡¡ËÍ¤â½Ð¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÍ¤«¤é¾éÃÌ¤Ç¡Ø¥¨¥¥¹¥È¥é¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤¿¤é¡Ø¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é½Ð¤¿¤¤¡ª¡Ù¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·ãÇò¡£¼«¿È¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Á³¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï²¹Àô¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥·¥Èー¤µ¤ó¤ÎµÙÆü¡ª¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÌÀ¤«¤ê¤òºÇÂç¸Â¤Þ¤Ç°Å¤¯¤·¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë²»³Ú¤ò¤«¤±¤Æ²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
Prime Video¡Ø¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥Èー¤µ¤ó¤È¡¢¡Ù
1¡¢2ÏÃ¡§03/28¡ÊÅÚ¡Ë0:00～
3¡¢4ÏÃ¡§04/04¡ÊÅÚ¡Ë0:00～
5¡¢6ÏÃ¡§04/11¡ÊÅÚ¡Ë0:00～
7¡¢8ÏÃ¡§04/18¡ÊÅÚ¡Ë0:00～
¢¨ÆâÍÆ¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¼ç±é¡§´äËÜ¾È¡¡¾¾ÅÄ¸µÂÀ
¸¶ºî¡§¹âÌî¿åÅÐ¡¦¥Õ¥È¥ó¥Á¥é¥·¡Ø¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥Èー¤µ¤ó¤È¡¢¡Ù¡ÊBeSTAR comics¡Ë
µÓËÜ¡§¹âÌî¿åÅÐ
´ÆÆÄ¡§È¬½Å³ßÉ÷²í
