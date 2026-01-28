【30日センバツ出場校決定 我が校のDH（1）】第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が、30日に行われる。今大会からはDH制が初めて採用され、新たな戦略が求められる。出場が有力視される各校のDH起用法を3回にわたって紹介する。第1回は17年夏の優勝校・花咲徳栄（埼玉）。

高校野球で初めて導入されるDH。プロではドジャース・大谷、日本ハム・レイエスのように上位に強打者を据えるケースが多く見られる。ただ、昨秋の関東大会で準優勝を果たし、今春選抜出場が有力となっている花咲徳栄の岩井隆監督は、甲子園に向け妙案を練っている。

「高校野球では勝っているチームは選手を代えないことがセオリーだったけれど、これからは勝っていても14人くらいが出場するケースもあるんじゃないかな。野球が変わってくると思いますよ」

思い描くのは「ツープラトンDH」。運用法はこうだ。例えば「6番・DH」に打力のある選手を入れ、出塁を果たせば直ちに代走のカードを切り、今度は塁上から快足選手がバッテリーにプレッシャーをかける。そして、次に打席が回れば代打を送り、またしても強打者が打席に立つ。そして出塁を果たせば再び代走を出す。

これまでレギュラーの「サブ」だったベンチメンバーの構成が変わりそうだ。打撃特化2人、走塁特化2人をベンチ入りさせることでDH枠を駆使した攻撃力の最大化が可能になる。打って一流、走って一流選手とされる大谷のような選手は少ないからこその「ツープラトンDH」だ。

「守備が苦手な選手にもチャンスが生まれる。DHに使う代打にしても走者を還す代打もあれば、バントで走者を進める代打もある。運用法は無限大ですよ」と指揮官。変幻自在のDH運用で、さまざまな攻撃パターンを模索していく。（柳内 遼平）

▽指名打者（DH） 「Designated Hitter」の略で、大リーグのア・リーグが73年に初めて採用。日本のプロ野球では75年からパ・リーグが採用し、セ・リーグでも来年から採用される。大学野球では今春から東京六大学野球、関西学生野球でも導入される。指名打者が投手に代わって打撃を行うDH制は試合開始前に使用の有無を決め、先発投手に対し少なくとも1度は打撃を完了する。試合途中からDH制を使うことはできない。先発投手が指名打者として出場する「大谷ルール」は降板後、再登板することはできない。

【DH制Q＆A】

Q DHで先発出場した選手は1打席立たないといけない？

A 相手先発投手が交代した時は、DHは打席に立つことなく交代することができます。

Q DHの選手は試合途中から守備に就いてもいい？

A 可能です。ただし、DHの選手が守備に就くとDH制は解除され、以降は投手が打順に入ります。DHが左翼を守る時、左翼手の打順に投手が入ります。

Q 野手として出場している選手は途中から投手で出場できる？

A 可能ですが、DH制は解除されます。

Q 「大谷ルール」で出場していた選手が試合途中で負傷交代。2番手投手が「大谷ルール」を引き継ぐことができる？

A できません。「大谷ルール」は先発投手のみ可能です。

Q DH制で「大谷ルール」を適用していない時、登板中の投手が代打、代走で出場することはできる？

A DHへの代打、DHが出塁した時の代走として出場可能です。