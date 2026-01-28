◇第68回ブルーリボン賞決定

東京映画記者会（スポーツニッポン新聞社など在京スポーツ7紙の映画記者で構成）が選ぶ第68回ブルーリボン賞（2025年度）の各賞が27日、決定した。李相日監督（52）の「国宝」が作品賞に輝き、監督賞は「TOKYOタクシー」の山田洋次監督（94）が48年ぶり3度目の受賞。主演男優賞は「宝島」の妻夫木聡（45）が15年ぶり、主演女優賞は「片思い世界」など3作品で広瀬すず（27）が初受賞した。

ハナ肇さんが主演した「なつかしい風来坊」「運が良けりゃ」（66年度）、高倉健さん主演の「幸福の黄色いハンカチ」（77年度）に続いて48年ぶり3度目の監督賞に山田監督も感慨深げ。「喜劇を最初に評価してくれたのがブルーリボン賞。今度の作品は喜劇ではないが、まだ僕を評価してくれる。うれしいなあ」としみじみ語った。

91本目の監督作「TOKYOタクシー」はタクシー運転手（木村拓哉）と乗客の高齢女性（倍賞千恵子）の心の交流を描いた。周りの風景が回っていくLEDウオールという最新技術も駆使しながら、心に染み入る感動作に仕上げた。90歳を過ぎても製作意欲に衰えはない。「少量でも栄養があってカロリーがあるものが好み。上等なステーキみたいな映画を作れればいいんだけどね」と笑った。