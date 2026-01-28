Snow Man岩本照（32）とTravis Japan松田元太（26）が、3月28日からPrime Videoで国内独占配信されるドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」でダブル主演を務めることが27日、分かった。

同名コミックを原作に、おいしいものが大好きなファッションモデルのカラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリストのシトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら旅先で豊かな食事を味わい、心身ともに癒やされる“ヒーリングドラマ”。サウナの知識や管理に関する「サウナ・スパプロフェッショナル」の資格を持つ岩本と、自然が多い場所が好きという松田にとってハマリ役となりそうだ。

2人はドラマ初共演。岩本は「もともとコミュニケーションを取り合う関係ではあるので、元太とより距離が縮まるのは純粋に楽しみです！」とし、松田も「ジュニアの頃から“お兄ちゃん”みたいな感じですし、地元も同じ埼玉で、いい意味でやりやすい先輩と作品作りができることに安心しています」と既に結束。劇中に登場するサウナや食事メニューは実在する物がほとんど。サウナ好きも初心者も楽しめる物語だ。