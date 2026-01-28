◇第68回ブルーリボン賞決定

東京映画記者会（スポーツニッポン新聞社など在京スポーツ7紙の映画記者で構成）が選ぶ第68回ブルーリボン賞（2025年度）の各賞が27日、決定した。李相日監督（52）の「国宝」が作品賞に輝き、監督賞は「TOKYOタクシー」の山田洋次監督（94）が48年ぶり3度目の受賞。主演男優賞は「宝島」の妻夫木聡（45）が15年ぶり、主演女優賞は「片思い世界」など3作品で広瀬すず（27）が初受賞した。

2011年の「悪人」以来2度目の主演男優賞。だが、妻夫木は「あまり実感がないんですよね」と素直な思いを吐露した。

米国統治下の沖縄で、怒りを胸に秘め生き抜いた若者たちの20年を描く群像劇。米軍基地から物資を奪う戦果アギヤーの一人で、後に刑事となるグスク役に魂を込めた。2度の撮影延期も「1回乗った船は降りない性格」と心を切らさず乗り越えた。

06年の主演映画「涙そうそう」と同じコザ（現沖縄市）が舞台ということにも運命を感じた。役作りで訪れた現地のガマ（洞窟）と、その戦時中の様子を描いた絵画「沖縄戦の図」を見て涙が止まらなくなった。

「絵に描かれている3人の子供の1人が、僕を見つめて“ちゃんと生きているか？”と言ってくる。これは自分を捨てても背負わなければいけないと、演じる上での核になりました。撮影中も度々行って、自分の覚悟を確かめていました」

宣伝アンバサダーとして初披露の沖縄から全国約30カ所に足を運んだ。配った名刺は6000枚以上。「皆が“ありがとう”と言ってくれて幸せでした」と手応えを感じた。

今でも沖縄に思いをはせると涙腺が緩む。「映画に関わった人だけではなく、先人も含め沖縄の人全員でもらった賞だと心から思っています」。言葉に一段と力がこもった。（鈴木 元）