日本の研究と教育をリードする東京大学で、汚職による逮捕者が相次いでいる。

学内の統治はどうなっているのか。組織の立て直しが急務だ。

皮膚の疾患を共同研究する協会の幹部から違法な接待を受けたとして、警視庁が東大大学院医学系研究科教授の医師を収賄容疑で逮捕した。性風俗店や高級クラブで３０回にわたり、総額１８０万円相当の接待を受けた疑いがある。

警視庁は、教授の下で研究していた元特任准教授の医師と、接待を繰り返したとされる一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事についても、それぞれ収賄と贈賄の容疑で書類送検した。

東大では、医療機器の選定を巡って業者から賄賂を受け取ったとして、医学部の准教授が収賄罪で起訴されたばかりだ。不正の蔓延（まんえん）には驚き、あきれるほかない。

共同研究は、皮膚疾患に対する大麻の合法成分の効能がテーマだった。教授は皮膚科学の権威で、接待の見返りとして、研究を進めるための講座の開設や運営に便宜を図ったとみられている。

接待は教授が要求したとされ、その場で大麻草の品種改良も研究の対象にするよう求められて、応じたこともあったという。

協会側は東大と連携していることを積極的にＰＲしていた。東大のブランド力と研究成果を利用し、新たな化粧品の販売につなげる狙いがあったのだろう。

東大は、多くの教職員や研究機関を抱える巨大組織だ。各学部の裁量が大きく、ガバナンス（組織統治）が及びにくいとされる。

そうした点が疑問視され、政府の助成を受けて世界トップレベルの研究力を目指す「国際卓越研究大学」への申請は、継続審査の扱いで保留されている。

今回の事件を受け、藤井輝夫学長は「再発防止のため、組織改革に不退転の決意で取り組む」との声明を出した。執行部がリーダーシップを発揮し、管理体制の見直しや、教職員への倫理教育を徹底する必要がある。

国立大は国の運営費交付金が削られ、自ら稼ぐ必要に迫られている。民間と研究を進める「産学連携」は、大学が民間資金を得る手段になっているが、癒着は許されない。今回の破廉恥な事件は、産学の連携に冷や水を浴びせた。

国立大の教職員は、「みなし公務員」にあたるため、民間企業などから不当な金品の提供を受ければ、収賄罪に問われる恐れがある。各国立大の教職員は、そのことを改めて肝に銘じてほしい。