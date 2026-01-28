高市内閣と、それを支える新たな連立の枠組みを信任するか。

あるいは「中道」を掲げる新党など野党に期待するか。

第５１回衆院選が公示され、定数の４６５議席に対し１２８５人が立候補し、選挙戦が正式にスタートした。

今回の衆院選の特徴の一つは、与党間でも野党間でも、多くの選挙区で候補者調整の協力が見送られたことだ。

多党化時代を迎え、既成政党だけでは民意をくみ取れなくなりつつある。多くの党が選挙協力に消極的だったのは、自らが民意の受け皿になることができると手応えを感じているからだろう。各党の地力が試される選挙戦となる。

高市首相は東京・秋葉原での第一声で「日本列島を強く豊かにするためには経済成長が必要だ」と訴えた。半導体やＡＩ（人工知能）などを成長分野として投資する方針を強調した。

かつて日本の製造業は世界を席巻したが、今は競争力を失っている。経済の活力を取り戻すため、成長が期待できる産業を見極めて、重点的に投資していく方針を示したものだ。

一方、中道改革連合の野田共同代表は青森県弘前市での第一声で、「物価高への対策で一番効果的なのは消費税の税率を下げることだ」と述べ、食料品の消費税率をゼロにすべきだと強調した。

民主党政権時代、社会保障制度を維持していくためだとして消費増税の道筋を定めたのは、当時首相だった野田氏本人だ。今の減税の主張は理解に苦しむ。

争点は、ほかにもたくさんある。歯止めのかからない少子高齢化や、安全保障環境の悪化への対応は待ったなしの課題である。

法の支配や自由貿易を柱とする国際秩序は、崩壊寸前だ。協調体制の立て直しに向け、日本はどのような役割を果たすのか、大きなテーマについても各党は論じ合うべきだ。各地の紛争解決に積極的に関与する姿勢も求められる。

有権者も、目先の利益を巡る甘言に惑わされることなく、どの政党と候補者の訴えが現実的で説得力があるか見定めたい。

来月８日の投開票日に向けて、１２日間の短期決戦である。極寒の中での選挙戦は、過酷なものとなるだろう。とりわけ豪雪地帯の苦労は想像するに余りある。

北海道などでは荒天が続いているため、街頭演説の回数を減らし、屋内での集会に切り替える陣営もあるという。安全面に配慮した選挙運動を続けてもらいたい。