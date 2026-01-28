２７日に公示された衆院選で、主要な与野党は、競うように消費税減税を打ち出した。

自民党が公約で２年間の食料品に限った消費税ゼロの「検討加速」を掲げる中、高市首相（自民総裁）は２０２６年度中の実施目標にまで踏み込んだ。財源や制度設計の議論が深まらないまま、首相の前のめりの姿勢が際立っている。

「首相としていかに早く実現するか、知恵を絞るのが仕事だ」

首相は２７日のＮＨＫ番組で消費税減税に重ねて意欲を示し、財源について「２年間限定であれば、特例公債（赤字国債）に頼らなくても確保できる」と自信を見せた。

もともと自民内では、消費税減税に否定的な意見が強かった。昨年夏の参院選で「食品の消費税率２年間ゼロ」を掲げた日本維新の会に配慮し、１０月の維新との連立合意書に盛り込んだ際も、「視野に検討」との表記にとどめた。

だが、首相は衆院解散を表明した１９日の記者会見で、消費税減税を「私自身の悲願」と表現し、超党派で設置する「国民会議」で「検討を加速させる」方針を突如示した。この言い回しについて、首相官邸幹部は「首相の思いと減税慎重派の顔が並び立つよう、ひねり出した」と明かす。

首相は記者会見の直後に自民の小林政調会長を官邸に呼び、党公約への反映を指示した。

自民内で「党内論議を抜きにした強引なやり方だ」（ベテラン）と不満もくすぶる中、首相は２６日の党首討論会では、さらに２６年度中の実施を「目指していきたい」と明言した。国民会議で、給付と税額控除を組み合わせた「給付付き税額控除」を含めた議論を行い、秋の臨時国会で消費税減税の関連法案を提出する戦略を描く。

もっとも、消費税減税を主張する野党の間でも、期間や対象では違いがあり、すんなり議論がまとまるとの見方は少ない。

中道改革連合は、恒久的な食料品の消費税ゼロを今秋から実現すると訴えている。国民民主党は、一律５％への時限的な消費税減税を掲げ、春闘の状況を見極めた上で実施の可否を判断するとしている。

政府内では「そもそも与野党が同じテーブルにつけるのか」（経済官庁幹部）と先行きを危ぶむ声が出ている。

「社会保障に影響」「金利上昇」懸念も

消費税を減税すれば、巨額の税収減が伴う。安定的な代替財源を確保しないまま減税に踏み切れば、社会保障制度の維持に悪影響が出る恐れがある。金利のさらなる上昇を招きかねないという懸念も残る。

２０２５年度の消費税の税収は国と地方を合わせて約３２兆円。国の税収の約３割を占め、年金や介護、医療、子育て支援などに充てられている。

消費税を一律に５％へ引き下げた場合は約１５兆円、食料品に限ってゼロにした場合は約５兆円の減収が見込まれている。

消費税減税に当たって、自民は法人税などを軽減する「租税特別措置」の見直し、中道改革は政府系ファンドの活用などで確保するとし、赤字国債の発行は否定している。ただ、いずれも消費税に代わって恒久的な税収を得られる手段なのか、十分な説明はされていないのが現状だ。

市場から日本財政の健全性に疑問の目を向けられれば、国債の金利上昇（国債価格の下落）にもつながる。今年に入り、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物の流通利回りは２７年ぶりとなる２・３％台まで上昇した。金利上昇で利払い費が増加すれば、財政悪化を加速させる要因となる。