東京映画記者会（日刊スポーツなど在京スポーツ紙7紙の映画担当記者で構成）主催の第68回（25年度）ブルーリボン賞が27日までに決定し、妻夫木聡（45）が15年ぶり2度目の主演男優賞、広瀬すず（27）が主演女優賞を初受賞した。

2人は、昨年末の日刊スポーツ映画大賞でも受賞し“2冠”となった。また、山田洋次監督（94）が48年ぶりに監督賞を受賞。今年度の日本映画界を席巻する「国宝」（李相日監督）も、作品賞に輝いた。授賞式は2月17日に都内で開催する。

◇ ◇ ◇

ブルーリボン賞主演女優賞は「ゆきてかへらぬ」「遠い山なみ」「片思い世界」で難役を演じ分けた広瀬すず（27）に決まった。「濃厚な1年でした」と充実の25年度を振り返った。

−初めてのブルーリボン賞受賞となりました。

広瀬 時代も世代も違う女性たちを演じた濃厚な1年だったと思います。ゆかりもない時代や事柄を演じるのは勇気のいることでしたね。覚悟を持って生きている女性を演じると、振り返って軸のない自分がいて、なんかユルッと生きてるなあ、とも思いました。私の演技が果たして正解だったのか、いまだに分からないんですけど、しっかり見ていただけたんだと実感できてうれしいです。

−助演でしたが、「宝島」の熱演も印象的でした。

広瀬 妻夫木（聡）さんのアニキぶり、あの熱量は衝撃的でもあったので、明るい未来を見せてくれるような実感があって、本当に頼りになる存在でした。

−いろんな女性を演じて「理想の男性像」も、変わってきたのでは。

広瀬 ずっと自分の父親みたいな人がいいと思っていて。子どもの頃なんて。顔も含めてお父さんよりかっこいい人なんていないと思っていました（笑い）。私自身いろいろな作品を経験して感性も変わって来たなあという自覚はあるんですけど、同性、異性にかかわらず、優しさというか器が大きいというか、人を受け入れることができる思いやりのある人はやっぱり憧れますよね。

−女優として13年。成長を感じさせる年でした。

広瀬 「片思い世界」では3人の女性の中で年長の役でした。末っ子役が多かったので、新鮮で楽しかったですね。実は飲み友だちと映画館で見たんですけど、この映画のテーマになっている「死」について、同業者じゃないからこその、それぞれ素直な感想をもらって、それがうれしくて、私自身もう1回楽しめた気がしました（笑い）。

−13年は長かったですか。

広瀬 あっという間でしたね。どこに行っても最年少だったのに、今は最年少ということはほぼありません。「あれーっ」て。年齢が下の方を見るとあっという間に大きくなってるし。私もそう思われていたんでしょうけど、ホントに早いですよ。先日（「海街diary」＝15年の）是枝組の新年会に行ったんですけど、「すず！」って呼んでくれていたスタッフが「すずさん」とか。確かに中学生から知ってもらっているわけですけど、なんかショックでしたね（笑い）

−デビューから成長したと思うことは。

広瀬 前は人との距離を自分で作っちゃう、人見知りなところがあったんですけど、20歳を過ぎてからお酒も飲めるようになって、よく話すようになったことが大きいと思います。監督や共演の方とよく話すことで作品へのアプローチも変わってきたし、共有できることも多くなって現場の温度感も高まった。単純に現場が楽しいって思えるようになりました。

−人見知り脱却のきっかけは？

広瀬 （ヒロインを務めた）朝ドラ「なつぞら」（19年）がちょうど100作目だったんですよ。歴代のヒロインの方が出てくださったり、人見知りしている場合じゃない環境だったんです。ノリでもいいから話さなきゃ、と。そうしたら皆さんちゃんと話してくださるんですね。ご自分のことも、私のことも。私にも興味を持ってくれたことで、「あっ、人ってこんなに優しいんだ」って。あれが、きっかけになったと思います。距離感が近くなった人とお芝居するのって全然違います。何より楽しいし、それが作品のためにもなる。そんな実感があります。