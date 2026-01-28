２７日に公示された衆院選は、与党での過半数獲得を目標とする自民党と比較第１党を目指す中道改革連合の対決が軸となる。

ほかの与野党も他党との候補者調整よりも積極的な擁立に動いた。多党化を反映した乱立模様となった選挙区もあり、各地で激しく票を奪い合う混戦が見込まれる。（政治部 藤原健作、谷川広二郎）

「前回は相手と３０００票差だった。今回さらに環境は厳しい。力を貸してください」

自民党の小泉防衛相は２７日、さいたま市に入り、埼玉１区で６選を目指す自民前議員の応援でマイクを握った。同区では、前回２０２４年衆院選で僅差で敗れて比例選で復活当選した中道改革連合の前議員が出馬し、激戦となる見通しだ。中道改革側も２８日に安住共同幹事長が駆け付ける。

全国に２８９ある小選挙区のうち、自民は２８５選挙区で、中道改革は２０２選挙区で公認候補を擁立した。立憲民主党と公明党が結成した中道改革は正式発足が衆院解散前日の２２日となったが、緊急公募などで候補者を積み上げた。野党第１党としては、２４年衆院選で立民が小選挙区に立てた２０７と同水準だ。

その結果、埼玉１区や自民の閣僚経験者と中道改革の前議員が相まみえる香川１区など、両党が直接対決する選挙区は全体の７割近い２００選挙区に上る。

両党にとり直接対決の選挙区の結果が全体の勝敗を左右することになる。両党党首も初日から、こうした選挙区に足を運び、互いに矛先を向けた。

自民総裁の高市首相は仙台市での街頭演説で、中道改革の野田共同代表が首相を務めた民主党政権に触れ、「今は円安で困るという声もあるが、当時はとんでもない円高だった。輸出しても売れないから産業の空洞化も進んだ」と指摘した。野田氏は福島市で「『政治とカネ』の問題に決着がついたのか。自民は反省していない」と主張した。

「公明票」の行方、自民も中道も注視

自民と中道改革の争いで、両党が注視するのが「公明票」の行方だ。自民との連立解消と新党結成の影響で各選挙区の構図は一変し、公明票の大部分が自民候補から中道改革候補に移るとの見方が広がる。自民内では「長年の協力関係を踏まえ、一定数は自民に回る」（ベテラン）と期待する向きがある一方、「かなり中道改革に流れる」（閣僚経験者）と危惧する声が漏れる。

自民と中道改革はともに懸念材料も抱える。自民は日本維新の会と一部の例外を除き選挙区調整をせず、自民と中道改革がぶつかる２００選挙区のうち５９選挙区で与党対決も強いられる。自維がぶつかる選挙区は全体では８５選挙区あり、政権支持の票が割れるのは避けられない情勢だ。

そうした中で、連立の相乗効果を少しでも高めようと、自民は維新と競合しない選挙区で維新に推薦を求め、２７日時点で１２９人が推薦を受けた。２７日の第一声では、首相と維新の吉村代表が並んで立ち、「一体感」を演出してみせた。

中道改革は、安全保障関連法を巡り共産党と距離が生じた。立民が掲げてきた見解の軌道修正に、共産が反発したためだ。共産は小選挙区に１５８人を擁立。自民と中道改革が争う２００選挙区のうち９６選挙区が含まれ、政権批判票の受け皿として競い合う。

国民と中道４６選挙区で激突…ともに連合が支援

国民民主党は、ともに連合の支援を受ける中道改革連合と４６選挙区で対決する。国民民主は５１議席の獲得を目標としており、野党間連携より独自候補の擁立を優先した。

国民民主は前回２０２４年衆院選では、連合の要望を考慮し、立憲民主党の前衆院議員がいる選挙区への擁立は原則控えた。だが、今回は「相手が異なる政党になり縛られる必要はない」（国民民主幹部）と判断し、中道改革の前議員がいる選挙区での擁立も進めた。

東京都では全３０選挙区のうち２１選挙区で国民民主と中道改革の候補者が激突し、このうち中道改革の前議員がいるのは１５選挙区に上った。国民民主は昨年の参院選東京選挙区で政党として唯一２議席を獲得しており、小選挙区での議席獲得と大票田での比例票の掘り起こしを狙う。

穏やかでないのが連合だ。連合傘下の自治労の組織内候補である中道改革の前議員がいる福井１区でも、国民民主は新人を擁立した。連合は国民民主の玉木代表に抗議文を出した。玉木氏は２７日、都内で記者団に「重く受け止める」としつつ、「政党としての判断がある。当選に向けて全力で頑張る」と強調した。

参政は小選挙区に「野党で２番目」１８２人

小選挙区で国民民主を上回る候補者を立てたのが保守色の強い参政党だ。小選挙区の候補者は１８２人に上り、中道改革に次いで野党で２番目に多い。全都道府県を網羅し、東京は全選挙区で候補を立てた。

参政の神谷代表は当初、政策が近い候補がいる選挙区への擁立は見送る考えを示していたが、自民と中道改革による対決構図に注目が集まると、「数の力で存在感を示す」として積み上げを図った。神谷氏は都内で記者団に「何とか間に合った」と語った。

野党間の競合は激しく、２３選挙区では、中道改革と国民民主、参政、共産、れいわ新選組の５党のうち、４党の候補がしのぎを削る。