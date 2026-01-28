阪神の村上頌樹投手（２７）が、今季からローリングスジャパンとアドバイザリー契約を結んだことが２７日、分かった。自身の名前を刻んで新調したグラブを手に目指すのは、球団投手史上初の２年連続ゴールデングラブ賞受賞。グラブに強いこだわりを持つエースの要望に応え、北欧の寒冷地で成育された牛の原皮を使用。虎の誇るエースが唯一無二の相棒とともに球団の歴史に名を刻む。

タイトル総なめを狙う村上に、心強いサポートが加わる。今季から新たにローリングスジャパンとアドバイザリー契約を締結。ＮＰＢでは同僚の伊藤将やＤｅＮＡ・東、ＭＬＢでは２６６勝右腕のバーランダーや、２２１勝右腕のシャーザーらが契約するなど、世界的に一流投手の仲間入りとなる。

今回のグラブ製作にあたり村上は、担当者と細かい話し合いを重ねた。柔らかいと投球時にフォームが崩れやすくなるため、硬いグラブを好み革質にも強いこだわりを持つ。そこで準備されたのが北欧の寒冷地で成育された牛の原皮。国内の敏腕タンナーでより硬さが手に伝わるよう、鞣（なめ）された特別な革を使用しているのが特徴だ。

投球時に引き手を強く握る村上のために、グラブの硬さと、投球フォームの連動を意識させる特注品。すでにオフの自主トレから使用している。そんな唯一無二の相棒と目指すのは球団の投手では、史上初となる２年連続のゴールデングラブ賞。そして自身初の栄誉となる沢村賞の獲得だ。右腕も「まだ取っていない賞は何だろうと。狙いたい」と公言する。

この日は兵庫・尼崎市のファーム施設「ＳＧＬ」の室内で汗を流した。藤川監督は昨年同様に、春季キャンプ中の開幕投手発表を予告。最有力候補になる村上は「２回目はどういう気持ちで投げられるか、そういう好奇心もある」と、２年連続の大役に照準を合わせ準備を進める。名実ともにエースとして戦う１年。新たな相棒とともに球界ナンバーワン投手の称号に挑む。