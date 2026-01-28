東京映画記者会（日刊スポーツなど在京スポーツ紙7紙の映画担当記者で構成）主催の第68回（25年度）ブルーリボン賞が27日までに決定し、妻夫木聡（45）が15年ぶり2度目の主演男優賞、広瀬すず（27）が主演女優賞を初受賞した。

2人は、昨年末の日刊スポーツ映画大賞でも受賞し“2冠”となった。また、山田洋次監督（94）が48年ぶりに監督賞を受賞。今年度の日本映画界を席巻する「国宝」（李相日監督）も、作品賞に輝いた。授賞式は2月17日に都内で開催する。

山田監督は「なつかしい風来坊」で主演男優賞を受賞したハナ肇さんとともに、「運が良けりゃ」と併せて監督賞を初受賞した66年度を「監督賞を、最初にもらったんじゃないかな」と振り返った。「低く見られていた喜劇を評価してくれ、何てすてきなんだろうと。今回は別の意味の喜びだな。今でも、ちゃんと僕の作品を評価してくれるんだなと。急に僕自身が若返ったような気持ち」と喜んだ。

受賞対象作「TOKYOタクシー」は、木村拓哉（53）演じる個人タクシー運転手が、倍賞千恵子（84）演じる人生の終活に向かうマダムを偶然、乗せて東京から神奈川の高齢者施設まで1日、旅をして送る物語。前回、受賞した「幸せの黄色いハンカチ」同様、ロードムービーだが「あの時みたいに車に小さなカメラを入れて撮る、今までのやり方じゃエネルギーを使う。実際に車を走らせて撮影するのは無理だろう」と判断。東映東京撮影所が22年に設置したLEDウォールを視察し「このシステムならできる」と判断。最先端の巨大な画面をバックに、ドライブシーンを作り上げた。

25年2月から同4月まで東京近郊で行われた撮影時は93歳。その年齢になっても、貪欲に新しい技術を採り入れ、新しい表現を追求する。「車の映画を作るのは無理かなと思ったけれど、運が良い。科学技術の発展とともに映画が発展してきた歴史がある。フィルムがデジタルになったのは、革命的な変化なわけだから…新しいメカニズムが発明されたら、常に関心を持つのが大事じゃないかな？」と語った。

一方で、撮影中にはシステムがうまく機能せず、撮影がとどこおり「僕はテクノロジーじゃなく、芝居を撮りに来ているんだ！」と激怒し、現場を引き締めたこともあった。「『次の映画、待ってます』などと感想をくれる人のために作るのが、僕達の仕事だと思う。映画館の片隅で1人で見て涙ぐんだり、笑ったりして見終わった後、ラーメンか何か食べて帰る人の心の中に、暖かいおき火をつけるような映画を作り続けたらいいなと、いつも、いつも思う。そういう映画が、なくなってきたかな」。時代が移り変わっても演じる人間を撮り、劇場で見る人間に“心の映画”を届け続ける。【村上幸将】