ÃæÃ«½á¿Í¡¢¥Ù¥ë¥ÈÆÈÀê¤Î°æ¾å¾°ÌïÀï¤Ø¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¤Ø¤Ø¤Ø¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢£±²ó¤Ç¡Ê£´ËÜ¡Ë¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤¬£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡ÖÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ¡×¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç£²£°¾¡£±£¸£Ë£Ï¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤ë¥³¥é¥à¡Ö£Â£É£Ç¡¡£Â£Á£Î£Ç¡ª¡×Âè£±£°ÃÆ¤Ç¤Ï·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë£µ·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÀ¤³¦£´ÃÄÂÎÆ±µéÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È¤ÎÂÐ·è¡¢¾¡¤Æ¤Ð¼Â¸½¤¹¤ëÆüËÜ¿Í£´¿ÍÌÜ¤ÎÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ¤ØÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÃæÃ«½á¿Í¤Ç¤¹¡££²£°£²£µÇ¯¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¡Ê£×£Â£Ã¡¢£É£Â£Æ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤·¤ÆºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ë¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯µÙÍÜ¤·¤Æ¡¢¼ð¤ì¤¿±¦¤Þ¤Ö¤¿¤â²óÉü¡££±¤«·î¤¬¤¿¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤âºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ä¥É¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯º£¸å¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡££²£¶Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Àï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç¤¤¯Í¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ëºï¤ê¹ç¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Á¤ÇÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¶¯¤¯¡¢¼ê¿ô¤â£³¡Á£´È¯¤Ç¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç£·¡Á£¸È¯¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£ÃæÈ×¤Ç¤ÏÁê¼ê¤òÀª¤¤¤Å¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æ°¤²ó¤ë¤è¤ê¤â°ìÅÙ¡¢Â¤ò»ß¤á¤ÆÁ°¤ËÍè¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬Â¸Ê¬¤Ë½Ð¤ëµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î¶¯¤µ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤Ë²ó¤ê²á¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÂÎ¤ò¤¤¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥ó¥°¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢°ã¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê½Ð¤»¤º¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È½Äê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å¤Ï¿³È½¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Àï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÈÂÐÏÃ¡É¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢É¬¤ºÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤ÊÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¤Áª¼ê¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Àï¤¤Êý¤Ï¤Þ¤¿¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¼ª¤Ë¤âÌÜ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¡¢À¤´Ö¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò³Ð¸ç¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡££Ë£Ï¾¡¤Á¤Ê¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤¬ËÍ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡£ËÍ¼«¿È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±¦¤Þ¤Ö¤¿¤¬¤¢¤ì¤Û¤É¼ð¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÌÜ¿¬¤«¤éÎ®·ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÌÖËì¤â´ããÝ¡Ê¤«¡ËÄì¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ë¤â½é¤á¤Æ¸«¤»¤¿´é¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡£²£¶Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ¡×¤È½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾°ÌïÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÀï¤¤¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ëºàÎÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¡Ê¾°ÌïÀï¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾°ÌïÁª¼ê¤È¥Ô¥«¥½Áª¼ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î»î¹ç¤Ï¹µ¼¼¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ö´Ö¡¢½Ö´Ö¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥ó¥Á¤Î±Ô¤µ¤Ï±ÇÁü±Û¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î³ÑÅÙ¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤è¤ê½¤Àµ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¯¤Ê¤ë²áÄø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡Ë¥ë¥Ç¥£¡Ê¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤¬ÊÆ»ï¤Ç¡Ö¾°ÌïÁª¼ê¤ò£Ë£Ï¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£È½Äê¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥ë¥Ç¥£¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤ã¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤òÅÝ¤¹¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤âÂ¿¾¯¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¿Í¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÝ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¡¢¤É¤¦¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿§¡¹¤Ê¾õ¶·¤¬²ÃÌ£¤µ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ¡£¥Ù¥ë¥È¤ÏÆÈÀê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¤Ø¤Ø¤Ø¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢£±²ó¤Ç¡Ê£´ËÜ¡Ë¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£´¶¼Õ¡ª¡¡´¶¼Õ¡ª¡ÊÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡Ë
¡¡¡þÃæÃ«¡½¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Àï£Ö£Ô£Ò¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¡¡ÃæÃ«¤Ï½é²ó¤«¤é¥¸¥ã¥Ö¡¢º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤á¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤â¡¢¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â£´²ó¤Ë¼ê¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÈ¿·â¡£¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¼ê¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤µ¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¾å²¼¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ëÃæÃ«¤Î¶¯ÂÇ¤ËÂÐ¹³¤·¤¿¡£¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÃæÃ«¤Î±¦¤Þ¤Ö¤¿¤ËÄ¾·â¡£¶¯ÂÇ¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¡¢²ó¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë±¦¤Þ¤Ö¤¿¤¬¼ð¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ë·èÄêÂÇ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢»î¹ç¤ÏÈ½Äê¤Ø¡£²óÅ¾ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃæÃ«¤ÏÍ¸úÂÇ¤Ç¾å²ó¤ê£±£±£¸¡½£±£±£°¡¢£±£±£µ¡½£±£±£³¡¢£±£±£µ¡½£±£±£³¤Î£³¡½£°¤Ç£³£²Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¢¡ÃæÃ«¡¡½á¿Í¡Ê¤Ê¤«¤¿¤Ë¡¦¤¸¤å¤ó¤È¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£±·î£²Æü¡¢»°½Å¡¦Åì°÷Ä®À¸¤Þ¤ì¡££²£¸ºÐ¡£Ãæ£±¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÃ±¿ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡££²£°£±£µÇ¯£´·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£¶Ç¯ÅÙÁ´ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé¿·¿Í²¦¡££±£¹Ç¯£²·î¤ËÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¡¢£²£°Ç¯£±£±·î¤Ë£×£Â£ÏÀ¤³¦Æ±µé¡¢£²£³Ç¯£µ·î¤Ë£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡¢£²£´Ç¯£²·î¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ç£³³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡££²£µÇ¯£¶·î¡¢Á°£É£Â£Æ²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤Ë£¶²ó½ªÎ»£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·£²ÃÄÂÎ²¦ºÂ¤òÅý°ì¡Ê£¹·î¤ËÊÖ¾å¡Ë¡£¿ÈÄ¹£±£·£³¥»¥ó¥Á¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£ÀïÀÓ¤Ï£³£²ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£´£Ë£Ï¡Ë¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈÄï¡£