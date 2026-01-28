巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が２７日、ベネズエラ代表として３月に行われるＷＢＣに出場する方向であることを明かし、なおかつ新天地で「１００％狙っています」と開幕ローテ入りへ決意を示した。たくわえられたひげをさっぱりとそり、羽田空港着の航空機で来日。１９１センチ、１０１キロの巨漢が巨人と自国のためにフル稼働する。

マタは明るい表情で日本の地に足を踏み入れた。「ジャイアンツのルールに従って」と、あごひげなどをさっぱりとそり落とした姿で登場。日本でのプレーへ向けて胸を躍らせつつＷＢＣについて問われると「まだ正式な形は決まっていないですけど、その予定だと思います」とベネズエラ代表として自身初出場する方向であることを明かした。

最速１６０キロの速球にカーブやスライダーなどを操る、奪三振能力の高い右腕。ベネズエラ代表は１次ラウンドをＤ組で戦い、Ｃ組の侍ジャパンとは準々決勝で対戦する可能性もある。巨人のユニホームで対決する前に、日本の強打者と超真剣勝負する機会にも恵まれるかもしれない。

春季キャンプに参加せず、ＷＢＣ後に巨人に合流する選択肢もあっただろう。それでも「日本の気候もですし、環境を早く知って慣れる。チームメートにも会いたいですし、シーズンが開始する時に日本がどういう野球なのかをできるだけ知っておいた方がいいと思ったので来ました」と説明。生半可な気持ちで日本に来ていない―。そんな思いが、キャンプ全日程参加は現実的ではなくとも可能な限り参加する行動に表れていた。

巨人では先発起用の見込み。昨季、３Ａでの４２登板は全て救援だったが先発経験は豊富。オフに参加したベネズエラでのウィンターリーグでも９登板中７先発で４勝２敗、防御率１・５７、３４回１／３で３４奪三振、７四球と安定。「ウィンターリーグでは先発でもいけるんだという手応えを感じたところは大きなところです」。先発への準備もバッチリ。ＷＢＣ後は開幕直前の再合流になる可能性もあるが、開幕ローテ入りへ「もちろん１００％狙っています」と意欲十分だ。

昨季先発不足に陥ったチームの救世主になり得る存在でもある。「日本に来てすごく興奮しています。チームに必要とされることをしっかりやって優勝、できるだけ高い順位になるように貢献する思いでいます」。巨人のために心血を注ぎ、「助っ人」という文字通りの働きを示す。（田中 哲）

◆２６年の巨人の外国人選手 投手陣はウィットリー、前楽天のハワード、マタの３投手、野手はダルベックが加入した。マルティネス、バルドナード、キャベッジがおり、支配下は７人。さらにルシアーノ、グズマン、台湾出身の黄、ティマ、フェリスの育成選手５人が支配下を目指す。外国人選手は出場選手登録が最大５人で、ベンチ入りは最大４人。新加入の３投手は先発候補で、３人がローテ入りする場合は登板後は１度登録抹消。最短１０日後に再登録するなど、柔軟に使い分けながら回すプランもある。

◆巨人加入で“変身”した主な選手

▽小笠原道大 日本ハム時代にトレードマークだったひげを入団会見３時間前にそり落とした。「男のけじめと思ってそりました」

▽ラミレス 入団会見に臨むにあたり、１０年間生やしていたあごひげをそって来日。「伝統あるチームの一員になれてうれしい」

▽村田修一 横浜時代はひげ、茶髪、側頭部にはラインを入れていたが、スポーツ刈りで、ひげもそって入団会見に登場。

▽梶谷隆幸 ＤｅＮＡ時代は口元にひげを生やしていたが、入団会見に合わせサッパリ。「自分の顔を見た時に、『これはナシかな』と思ったんですけど…」

▽キャベッジ 入団会見の日の朝に、６年ぶりにひげをそった。愛妻には「あなた誰？」とジョークを飛ばされたという。

◆ブライアン・マタ（Ｂｒｙａｎ Ｍａｔａ）１９９９年５月３日、ベネズエラ生まれ。２６歳。１７歳で米レッドソックスと契約。マイナー通算１５０登板（１０１先発）３２勝３０敗、防御率３．６７、５１５イニングで５５３奪三振。１９１センチ、１０１キロ。右投右打。