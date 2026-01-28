阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２７日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で行われていた新人合同自主トレをひと足早く打ち上げた。

２月の沖縄キャンプは７人のルーキーの中でただ一人、主力中心の宜野座組でスタート。いよいよ大学時代から憧れる３学年上の森下と同じ時間を共有できる。「楽しみ。とにかく間近で見られることをプラスにして練習する」と目を輝かせ、特に先輩の打撃に関して「追い込まれてからどんな球種でも同じスイングで打てる。崩されても同じポイントで、フルスイングしているように見える。どういう意識で打席に立っているか聞いてみたい」と話した。

人見知りで「グイグイなかなかいけない」と不安もあるが、同学年の前川らとコミュニケーションを取りながら森下を含む主力選手たちにも「自分からいかないといけない。あいさつは徹底します」と約束。「野球に関しては自分が一番下になる。一番下手くそ。先輩方、後輩のプレーを見て学んで吸収したいです。」身長１７８センチ、体重８５キロ。長打力を兼ね備える右投げ右打ちの即戦力内野手が、南国の地で存在感を示す。（中野 雄太）